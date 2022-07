Aumento di stipendio per i consiglieri di Roma. Frizioni in maggioranza: "Non è il momento"

L'aumento di stipendio per i consiglieri comunali crea frizioni in maggioranza. Dopo l'approvazione della proposta di delibera firmata dai capigruppo dell'Assemblea capitolina, c'è chi si dissocia e chiede un passo indietro.

"Visto il delicato momento storico che sta vivendo il Paese, aggravato dall'assurda crisi di governo innescata dal M5s, è meglio congelare la delibera sui compensi dei consiglieri capitolini" ha detto il consigliere della lista civica Gualtieri, Carmine Barbati. Che ieri in commissione ha chiesto di essere sostituito dal capogruppo Giorgio Trabucco per il voto al provvedimento.

"Non entro nel merito del provvedimento ma mentre le famiglie e le imprese cercano di sopravvivere a inflazione e caro energia, l'Assemblea capitolina deve dare un segnale ai cittadini". Tra i contrari nell'opposizione anche i consiglieri del M5s, che rispetto agli adeguamenti precedenti di febbraio (quelli già fissati da una legge di bilancio di nazionale) avevano promesso che li avrebbero "devoluti" alla città. Non si allineano nemmeno i consiglieri di Azione, tra i quali circola più di una perplessità. Lunedì faranno il punto, a un giorno dalla calendarizzazione dell'atto in Consiglio comunale, prevista per martedì 19 luglio.

Cosa prevede la delibera

Parliamo di una proposta di delibera a cui ha lavorato in prima linea il consigliere dem Andrea Alemanni, che vede d'accordo anche il centrodestra. Prevede l'attuazione del decreto legislativo 156 del 2010 con un'indennità universale di funzione per i consiglieri, pari al 45% di quanto corrisposto al sindaco. Uno stipendio fisso, alternativo al sistema dei gettoni di presenza. Quest'ultimo metodo oggi permette di arrivare a un tetto lordo massimo al mese per consigliere di 2.894 euro. Che potrebbe aumentare con la nuova norma fino a 5.210 euro, il 45% appunto degli 11.579 corrisposti mensilmente al primo cittadino. Si tratta di circa 2300 euro lordi in più.