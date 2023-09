A Tor Bella Monaca più polizia dopo il tentato omicidio a Don Coluccia

Un incremento delle forze dell'ordine presenti a Tor Bella Monaca. È questa la risposta uscita dopo il tentato omicidio nei confronto del prete anti spaccio, don Antonio Coluccia. Una risposta emersa in un clima di unità nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dopo l'attentato

"È stata una riunione importante e positiva, segnata da una forte unita di tutte le istituzioni per rafforzare il presidio di legalità a Tor Bella Monaca e dare una reazione forte di solidarietà a don Coluccia e rafforzare la presenza di tutte le istituzioni e dare una prospettiva di rigenerazione a quel quadrante che è anche oggetto di uno dei Piani urbani integrati", ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri. "È stata positiva - ha detto ancora - la presenza del ministro dell'Interno che si è impegnato a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza e dare un segnale di determinazione a rispondere a quest'episodio gravissimo e anche a rafforzare il nostro impegno per la rinascita di Tor Bella Monaca contro le mafie e dando una prospettiva positiva dando forza alle associazioni che si battono sul territorio per costruire un percorso di piena cittadinanza"

Nel corso dell'incontro sono emersi i numeri dei controlli di questi mesi. Da inizio anno sono 200 gli arresti effettuati nel municipio di Tor Bella Monaca, un quadrante difficile dove sono circa 800 le persone ai domiciliari. Da maggio scorso ben nove le Operazioni ad 'Alto impatto', 13 gli arresti, 56 i denunciati e 30 gli sgomberi.

Aumento di controlli, ma soprattutto unità istituzionale, come conferma il presidente del VI municipio Nicola Franco: "Voglio ringraziare il sindaco che mi ha voluto al suo fianco visto che la mia presenza non era scontata. È un segnale di unità. Era importante dare una risposta immediata e penso che la risposta più bella sia quella di unità - ha continuato al termine della riunione - siamo soddisfatti e adesso vogliamo che i riflettori non si spengano ma restino accesi".