Gualtieri ripreso di nascosto mentre gioca a carte: cosa cambia in aula Giulio Cesare

La polemica scoppiata dopo la pubblicazione del brevissimo video di Roberto Gualtieri che gioca a carte in consiglio comunale, sembrava che er gli accessi e i movimenti in aula Giulio Cesare dovesse scattare una stretta mai vista prima. Divieti a chi non è eletto, autorizzazioni concesse a pochi "intimi" da parte della presidenza d'aula, riprese a tutto campo durante le dirette streaming e non solo focalizzate su chi interviene. E invece no. Anche perché già esistono delle regole, scritte nello Statuto di Roma Capitale.

La riunione dell'ufficio di presidenza

All'ora di pranzo di martedì 18 aprile, prima della seduta pomeridiana del consiglio, si è svolta una riunione dell'ufficio di presidenza guidato dalla dem Svetlana Celli e composto anche da Carmine Barbati (FdI, vicepresidente vicario), Paolo Ferrara (M5S, vicepresidente), Fabrizio Santori (lega, segretario d'aula) e Claudia Pappatà (Pd, segretaria d'aula). I 5 membri hanno ribadito l'importanza di far rispettare le regole di comportamento a tutti gli eletti e i non eletti che accedono in assemblea durante i lavori - e comunque in tal caso l'autorizzazione della presidenza è necessaria da sempre -, in base agli articoli 31 e 32 del Regolamento.

Il video di Gualtieri che gioca a carte ha scottato il Pd

I 4 secondi che immortalano Gualtieri mentre si rilassa giocando a carte sul telefono, durante l'intervento di Giorgio Trabucco della Civica poco prima dell'approvazione che ha dato il via all'internalizzazione di Multiservizi, ha fatto più danni di quanto si immaginasse. Nel Pd, infatti, è scattata la caccia alla "manina" che ha premuto rec e ha poi pensato (due mesi dopo) di mandare tutto al giornale online Affaritaliani.it. Secondo quanto viene raccontato a RomaToday, sarebbero state messe al vaglio le riprese della videosorveglianza a circuito chiuso. Impresa difficile, se non impossibile, quella di individuare il colpevole o la colpevole: chi può dire se il video sia stato girato da una persuna seduta o in piedi? "In realtà, dalla tipologia di immagine che si vede nel video, si capisce che poteva essere solo qualcuno seduto", confida un consigliere.

Nessuna nuova regola, solo più attenzione

“Non ci sarà nessuna nuova disposizione - conferma Celli - ma si procederà ad un maggiore controllo da parte della presidenza e dell’ufficio di presidenza per il rispetto delle regole. Le consigliere e i consiglieri dovranno svolgere la propria funzione all’interno dell’aula Giulio Cesare coerentemente con il ruolo e la responsabilità istituzionale ai quali sono chiamati, utilizzando atteggiamenti e un linguaggio adeguati. Nello stesso regolamento sono previsti anche i provvedimenti – richiamo, esclusione e nei casi più gravi censura - che possono essere adottati per i comportamenti non consoni. All’interno della zona riserva ai banchi del consiglio e della giunta non potranno essere presenti persone non autorizzate. L’obiettivo, quindi, è assicurare uno svolgimento sereno e dignitoso delle sedute dell’Assemblea Capitolina da parte di tutti i gruppi consiliari”. La novità, sostanzialmente, è che nessuno potrà approcciarsi agli scranni della presidenza dalle spalle, ma solo di fronte.