È Augusto Gregori il nuovo presidente del Pd Lazio

È Augusto Gregori il nuovo presidente del Partito Democratico Lazio. Eletto dall’assemblea regionale venerdì, ha commentato il risultato che lo vede vincitore dalla sua pagina Facebook: “Ne sono orgoglioso. Una grande responsabilità. Una grande emozione. Un grande onore. Ringrazio tutte le persone che sono state al mio fianco e hanno creduto in me in questi anni”.

Gregori prende il posto di Andrea Alemanni, dimissionario e in prima linea alle prossime amministrative di ottobre. “Ho iniziato qualche anno fa, credendo sempre che l'impegno in politica debba apportare un valore aggiunto per le persone che incontri e i territori che vivi, al valore del gruppo, della squadra, e che la politica ha senso se inizi, e riesci a lasciare qualcosa di migliore – ha aggiunto - Il Pd Lazio è una bella e grande comunità, una squadra presente, attiva e propositiva che avrà grandi risultati e darà grandi soddisfazioni a tutta la Regione”. Infine: “Dobbiamo e possiamo trasformare questo momento di difficolta, che il tempo che viviamo ci sta facendo affrontare, in una opportunità per il futuro, ascoltando e confrontandoci con tutti. Possiamo farlo, insieme! Adesso avanti - conclude -, al lavoro con umiltà, determinazione e coraggio”.

A commentare l’elezione a presidente di Gregori è Mario Mei, coordinatore romano di Base Riformista. “Le mie congratulazioni ad Augusto Gregori per l'elezione a presidente del Partito Democratico del Lazio, un incarico prestigioso che premia il suo impegno, la sua esperienza e le sue competenze. Sono certo che anche in questo nuovo ruolo la sua figura sarà garanzia di unità e condivisione e sono altrettanto sicuro che Gregori saprà adempiere al nuovo incarico con la serietà ed il senso di responsabilità che da sempre lo contraddistinguono garantendo continuità e autorevolezza del ruolo già egregiamente svolto dal dimissionario Andrea Alemanni”.