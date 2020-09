Conad-Auchan, i lavoratori degli ipermercati in bilico: a Casal Bertone 52 “a rischio”

Sono rimasti aperti per garantire i beni di prima necessità durante il lockdown, in prima linea durante l’emergenza Coronavirus: ma adesso per i lavoratori di Auchan, acquisita con una maxi operazione da Conad, si apre un nuovo periodo di incertezze.

Se Collatina è passato sotto l’insegna Conad senza tagli al personale, per gli altri tre ipermercati Auchan di Roma e dintorni la prospettiva potrebbe essere ben più critica. A Fiumicino la trattativa non è ancora iniziata mentre Porta di Roma, che davanti a se ha il dimezzamento della superficie, è già in allarme per i probabili esuberi.

Auchan Casal Bertone: 52 lavoratori a rischio

Il fronte più caldo all’Auchan di Casal Bertone. Il passaggio sotto l’insegna Conad porterà alla riduzione degli spazi e al frazionamento della licenza: dei 199 lavoratori attuali, saranno solo 130 quelli che troveranno posto nel nuovo supermercato di Conad. Ancora in via di definizione i criteri per individuare chi sarà “salvato”. E se 17 hanno già dato la preadesione alla mobilità volontaria, resta da capire quale sarà il futuro per 52 addetti dell’ex Auchan con la ricollocazione nel perimetro aziendale o l’assorbimento da parte di chi acquisterà la superficie in surplus dai contorni incerti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ipermercati Auchan, lavoratori in bilico: “Situazione allarmante”

“La situazione dei lavoratori Auchan-Conad desta grande preoccupazione. Su Casal Bertone abbiamo chiesto prima numeri certi: non può mancare la chiarezza quando si parla di oltre 50 persone che rischiano di rimanere senza lavoro” - ha detto a RomaToday, Alessandro Contucci, segretario regionale della Uiltucs Roma e Lazio. “Se questi sono i numeri la prospettiva è allarmante anche per Porta di Roma e Fiumicino: d’altronde il futuro degli ipermercati era un punto critico su cui avevamo chiesto attenzione e certezze già mesi fa. E’ chiaro - conclude Contucci - che il metodo di ricollocazione dei lavoratori non sta funzionando”.