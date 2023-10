Gli attraversamenti stradali sono insicuri: i residenti annunciano la mobilitazione

Avevano deciso di organizzare una manifestazione ed hanno mantenuto fede all’impegno. La pericolosità di strade come via ponte delle Sette Miglia e via Biagio Petrocelli ha spinto, gli abitanti della Romanina, a chiedere i permessi alla questura per organizzare una mobilitazione.

Il corteo per la sicurezza stradale

“Ogni giorno, per le strade de La Romanina, si corre un Gran Premio. A pagarne le conseguenze, anche mortali, sono le persone che ci vivono” si legge nella locandina che annuncia l’iniziativa, prevista il 27 ottobre alle ore 16.30. “Abbiamo scelto come orario l’uscita da scuola, perché auspichiamo una grande partecipazione anche delle famiglie e degli studenti – ha premesso Daniela Morando tra le promotrici della manifestazione – l’idea è nata a fine agosto, dopo l’ennesimo investimento costato la vita ad un anziano residente”.

A perdere la vita, lo scorso 11 agosto, era stato un ultraottantenne, colpito da un’auto a pochi metri dalla propria abitazione. Ulteriori incidenti, fortunatamente con epiloghi meno drammatici, si sono ripetuti nei mesi successivi. Sono così tanti che, chi abita alla Romanina, ha deciso di passare all’azione.

Le proposte per migliorare la sicurezza

“Chiediamo s’intervenga sulle due strade principali, via Petrocelli e via ponte delle Sette Miglia, strada quest’ultima che segna il confine tra il quartiere vecchio e quello nuovo. Vengono percorse a velocità troppo elevata e quindi, la prima richiesta, è quella di sistemare degli autovelox”. Nel quadrante, dove non mancano plessi scolastici ed attività commerciali, sono già state introdotte delle sperimentazioni. Durante l’amministrazione Lozzi in via Maso Finiguerra, a ridosso dell’istituto complessivo Raffaello, è stata istituita una zona 30, con il restringimento della corsia.

Ma non è alla zona 30 che mirano i residenti, né alla realizzazione di “strade scolastiche”. Si tratta di opzioni che potrebbero essere contemplate “in prospettiva”, commenta Daniela, ma servono soluzioni anche nell’immediato. Ed allora via libera agli autovelox e, possibilmente, all’attivazione “di semafori nei punti più pericolosi o, in alternativa, dei cordoli che delimitano le corsie” e che pertanto evitano ai veicoli, in fase di sorpasso, di occupare un altro senso di marcia.

Alla mobilitazione del 27, che si svolgerà “di fronte al parco dei tricicli” di via Biagio Petrocelli, hanno già aderito il Comitato di quartiere “La Romanina”, i genitori della scuola Raffaello e una decina di altre realtà associative del quadrante. “Bisogna “investire nelle periferie, per non essere investiti” si legge nella locandina. “E più saremo a ribadirlo – hanno concluso gli organizzatori del corteo - maggiori possibilità avremo di essere ascoltati”.