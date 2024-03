Manifesti comunisti in via Rasella: 80 anni fa l’assalto ai soldati nazisti

Sono trascorsi 80 anni da quello che viene considerato il più clamoroso attacco operato in città nei confronti delle forze d’occupazione tedesche. Il 23 marzo ricorre infatti la data del cosiddetto “attentato di via Rasella” che, gli attivisti del “Fronte Comunista” hanno ricordato con l’affissione di un manifesto.

L' "attentato" di via Rasella

Nella strada del rione Trevi, all’altezza di un nasone, è stata affissa l’immagine di un soldato tedesco. È un’immagine storica, di un militare accorso in via Rasella dopo l’attacco dinamitardo che costò la vita a 33 soldati occupanti, del III battaglione Polizeiregiment “Bozen” di stanza a Roma. L’operazione, la cui responsabilità a conflitto terminato fu assunta da Giorgio Amendola, venne condotta da una dozzina di gappisti che fecero detonare un ordigno al passaggio dei nazisti che furono poi fatti bersaglio anche del lancio di alcune bombe. In reazione a questo attacco le forze di occupazione decise di attuare la strage delle Fosse Ardeatine.

L'immagine affissa e la frase di Bencivegna

I manifesti affissi in via Rasella mostrano un cuneo che colpisce il simbolo delle SS naziste, sull’elmetto del soldato raffigurato. Il cuneo rappresenta la bandiera partigiana delle Brigate Garibaldi. Accanto all’immagine una frase di Roberto Bencivegna, tra i gappisti protagonisti dell’ “attentato”, un episodio giudicato controverso nella storia della seconda guerra mondiale. "Abituandoci ogni giorno a rinunciare ala vita, l'amavamo ogni giorno di più - si legge nel testo accreditato a Bencivegna - capivamo sempre meglio i motivi per i quali combattevamo".

La rivendicazione dell'operato Gappista

L’affissione è stata seguita da un lungo comunicato del Fronte Comunista. "A 80 anni dall'azione partigiana di via Rasella, abbiamo voluto ricordare nel luogo del suo avvenimento uno degli episodi fondamentali della Resistenza romana. Per noi comunisti – si legge nel comunicato - è doveroso tenere alta la bandiera di chi si prodigò anima e corpo per la liberazione dal nazifascismo e rivendicare con forza l'operato dei comunisti che militarono nella Resistenza, i quali furono parte fondamentale nelle azioni militari contro gli occupanti e che maggiormente riuscirono a fare pressione contro l'attendismo di alcuni settori del CLN".