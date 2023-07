Attentati mafiosi, a 30 anni dalle autobombe la fiaccolata della legalità: “Roma non dimentica”

Parte quattro minuti dopo la mezzanotte di venerdì 28 luglio la fiaccolata che, da San Giovanni, è diretta alla Bocca della Verità. Perché è stato quello l’orario in cui, trent’anni fa, è esplosa la prima autobomba in quella che viene ricordata come la notte degli attentati mafiosi alle chiese della Capitale.

La fiaccolata organizzata da Libera, dalla Diocesi di Roma e dal Comune, è quindi pensata “per non dimenticare”. Per mantenere accesa la fiammella della “memoria e dell’impegno” anche 30 anni dopo la notte tra il 27 ed il 28 luglio. Trent’anni dopo gli attentati mafiosi alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro.

I due attentati del 1993

Mezzanotte e quattro minuti, oltre ad essere l’orario in cui prende avvio la fiaccolata, è anche quello in cui un’auto-bomba, collocata nell’angolo tra il Palazzo Lateranense ed il transetto della basilica di San Giovanni, esplodeva. Gli effetti raggiunsero il palazzo annesso alla basilica, il battistero, la canonica, alcuni edifici annessi all’università Lateranense ed all’ospedale di San Giovanni. Quattro minuti dopo la seconda deflagrazione, causata da un’autobomba esplosa davanti la facciata di San Giorgio al Velabro, poi rimasta chiusa per tre anni. Gli attentati mafiosi causarono 22 feriti. Fu “un attacco allo Stato, un attacco alla Chiesa” si legge nella nota firmata da Libera e dalla Diocesi “un progetto mafioso di destabilizzazione del funzionamento delle istituzioni democratiche e della vita civile del Paese.

Roma non dimentica

Aderire all’iniziativa che prende avvio a piazza San Giovanni, e che termina davanti la chiesa che ospita la Bocca della Verità, significa voler celebrare la “memoria” di tutte le vittime delle mafie. Significa, hanno ricordato Libera e la Diocesi che “Roma non dimentica” e contribuisce a “rilanciare la lotta alla mafia che uccide la speranza, semina terrore e ruba il nostro futuro e valorizzare l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone”.

Il messaggio di Papa Francesco

“Oggi più che mai è dovere di ognuno fare memoria grata verso chi nel compimento del proprio dovere, talvolta mettendo a rischio la vita, si è speso per la tutela della collettività” ha dichiarato Papa Francesco, in un messaggio inviato a monsignor Reina, il vescovo ausiliario di Roma, in occasione del trentesimo anniversario degli attentati. “Mi rivolgo a voi giovani – ha aggiunto il pontefice - speranza di un futuro bello: occorre che abbiate il coraggio di osare senza timore, in quanto le mafie, ricordiamolo, mettono radici quando la paura si impadronisce della mente e del cuore. Voi che come sentinelle nella notte, parteciperete alla fiaccolata commemorativa di quei tragici eventi, siete chiamati ad essere un attivo sostegno al cambiamento di mentalità”.

L'adesione delle Acli di Roma

Alla fiaccolata, hanno comunicato la propria adesione anche le Acli cittadine. “Saremo presenti – ha dichiarato Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma – con una nostra delegazione per ricordare un momento tragico della storia recente della nostra città e per ribadire ancora una volta, insieme a tutte le altre realtà presenti, la nostra opposizione ferma e decisa a tutte le mafie”.

Il valore della testimonianza

Tra le istituzioni che hanno annunciato la propria partecipazione, anche il presidente del municipio dove si svolse l’attentato di San Giovanni. “Vorrei approfittare dell’occasione per ringraziare Libera per l’impegno che mette nel ricordarci, quotidianamente, quanto sia importante mantenere accese le luci sulla presenza della criminalità organizzata a Roma, che per decenni è stata negata. Lo facciamo con la fiaccolata - ha sottolineato il minisindaco del municipio VII Francesco Laddaga - ma anche con iniziative come quella che ieri, sempre a San Giovanni, Libera ha organizzato nel ricordo di Rita Adria”. Un esempio d’una giovane che, a dispetto dei suoi 17 anni, trovò il coraggio di rivolgersi da testimone alla magistratura ed a Paolo Borsellino per denunciare esponenti di un clan mafioso siciliano. Mantenere accesa la memoria significa ricordare esempi come questo. Ed anche i tentativi d’intimidazione, come i duplice attentato alle due chiese. Significa, per ribadire un concetto semplice, che è poi quello scelto per lanciare la Fiaccolata: anche 30 anni dopo, “Roma non dimentica”.