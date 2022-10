L'attacco di Raggi a Gualtieri per minare il "modello Lazio" L'ex sindaca accusa il successore di "non aver fatto nulla" nel suo primo anno di mandato dopo aver essersi già scontrata con la nemica Lombardi sul campo largo

Virginia Raggi

Virginia Raggi non aspettava altro che poter affondare il colpo su Roberto Gualtieri. L'attuale consigliera del M5S, per oltre cinque anni alla guida della città, dopo un anno di amministrazione di centrosinistra si leva diversi macigni dalla scarpa, accusando il suo successore di "non aver fatto niente". Dai rifiuti ai trasporti, passando per la gestione delle municipalizzate - e mettendoci dentro pure i cinghiali - l'ex Sindaca non ha risparmiato nulla al primo cittadino.

La ripicca di Raggi che accusa Gualtieri di immobilismo

D'altronde per lungo tempo la presidente della commissione speciale Expo 2030 (non invitata da Gualtieri per la missione parigina il giorno in cui è stato presentato il dossier per la candidatura ufficiale) è stata accusata di aver lasciato in eredità una città devastata, mal funzionante, caotica, con appalti fermi o partiti solo negli ultimi sei mesi di consiliatura, una raccolta differenziata ridotta rispetto ai tempi di Ignazio Marino, una mancata decisione sulla localizzazione degli impianti di smaltimento, frutto del quotidiano rimpallo di competenze con la Regione di Zingaretti. Per non dimenticare la candidatura ai Giochi del 2024 ritirata dopo che si era già innescata la macchina organizzativa per provare a competere. In più, un paio di giorni fa il Sindaco (senza nominarla) ha giudicato negativamente e senza mezzi termini l'operato della predecessora ("ha lavorato molto male") per motivare la decisione di non provare una coalizione stile "modello Lazio" alle amministrative del 2021. Ed è proprio qui che crediamo si stia consumando lo scontro, almeno nelle intenzioni di Raggi.

Le picconate dell'ex sindaca al campo largo regionale

Da agosto ad oggi, prima in piena campagna elettorale per le politiche e adesso alla vigilia di quella per il rinnovo del consiglio regionale, Raggi non ha fatto altro che picconare le già fragili fondamenta del campo largo regionale. Il certosino lavoro portato a termine dal vicepresidente della Regione Daniele Leodori - dato come principale candidato del Pd, nonostante il rincorrersi di altri nomi più o meno credibili e presentabili - e sancito dall'ingresso in giunta di Roberta Lombardi e Valentina Corrado, è già sufficientemente messo a rischio dagli ardori nazionali. Giuseppe Conte, capo politico del M5S, è stato più volte additato dal segretario Pd Enrico Letta come principale "accoltellatore" (termine molto familiare da queste parti tra i dem) di Mario Draghi. I due si sono accusati e rinfacciati frasi e atteggiamenti, finendo poi a nemmeno 4 punti percentuali di distanza dopo il voto del 25 settembre.

Il battibecco social tra Raggi e Lombardi

A Roma e nel Lazio, però, i democratici che si sono riuniti in direzione a inizio di questa settimana non ne vogliono sapere di mandare tutto alle ortiche per affari altrui. Certo è che il segretario regionale Bruno Astorre il controllo può esercitarlo sui suoi, non sui grillini. Anche perché tra i pentastellati è evidente che ci sia una spaccatura rispetto al campo largo, che potrebbe venire fuori in maniera più dolorosa nel momento in cui ci sarà da definire i contorni dell'alleanza. I primi di agosto Raggi in un post Facebook ha definito il "modello Lazio" un'alleanza "che ha fatto bene solo al Pd" aggiungendo che "dovremmo finalmente riaprire un dibattito interno, coinvolgere gli attivisti e non 'pianificare' tutto a tavolino nelle stanze del 'palazzo'". Roberta Lombardi, assessora alla transizione ecologica e digitale regionale, non si era fatta attendere: "Meglio un dialogo con altre forze politiche che una finta e inconcludente morale purista", facendo poi seguire l'invito a "costruire in un mondo di demolitori".

Le voci sulla lista Raggi-Ferrara e i dubbi sul campo largo

Quando poi a inizio ottobre sono circolate voci sulla possibilità di una lista promossa proprio da Raggi con il supporto di uno dei suoi principali fedelissimi, Paolo Ferrara, da parte di quest'ultimo c'è stata una netta smentita, anche a RomaToday: "Non è all'ordine del giorno". Aggiungendo che "sul campo largo noi consiglieri capitolini non abbiamo fatto nè passi avanti nè indietro, prima vengono i programmi". La mossa elettorale in vista del voto regionale, che sarà tra il 18 dicembre e la fine di gennaio (più verosimile dopo le Feste che prima), comporterebbe inevitabilmente una rottura da parte dei due capitolini con il Movimento di Conte. I due, infatti, in base al vincolo del doppio mandato, non possono più candidarsi e infatti sono stati entrambi esclusi dall' "avvocato del popolo" ed ex presidente del Consiglio alle recenti parlamentarie. Entrambi hanno contestato la decisione e continuano a mettere in dubbio la validità del regolamento applicato ai loro casi, soprattutto Ferrara.

Un messaggio per gli "insicuri": basta alleanza con il Pd

Va da sè che sia legittimo pensare che qualcosa si stia muovendo nelle stanze pentastellate del Campidoglio, in vista della sfida elettorale per il post-Zingaretti. C'è un gruppo che non digerisce l'alleanza con il Pd, sentendosi distante chilometri dall'approccio politico dei dem ad alcuni dei temi che hanno tenuto più banco nell'ultimo anno e mezzo, che ci sia Leodori o chiunque altro candidato. Uno su tutti è proprio la transizione ecologica: per i grillini intransigenti - quelli fuori dalla Pisana - è inaudita la prospettiva di un termovalorizzatore da 600.000 tonnellate. Conte stesso è andato su tutte le furie per la mossa di Gualtieri, che ha annunciato l'impianto ad aprile senza che il Pd condividesse a livello nazionale la scelta con gli alleati di governo. E allora è verosimile che Raggi stia mandando dei messaggi ai suoi, ma soprattutto ai più "morbidi": il cammino con i dem finisce qui. Ci chiediamo, però, che senso abbia per lei: come Lombardi e Corrado, non può ricandidarsi. Per Raggi (e Ferrara) il mandato comunale iniziato da un anno sarà l'ultimo incarico politico ufficiale. A meno di deroghe. Ma le deroghe "ad personam" all'elettorato pentastellato non piacciono.