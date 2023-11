A due mesi dall'attacco hacker ripristinati tutti i siti del comune gestiti da Zètema

Due mesi fa l’attacco hacker che aveva compromesso i servizi informativi e tecnologici di Zètema rendendo inaccessibili i siti di Roma Capitale gestiti dalla società partecipata. Oggi, dopo l’incessante lavoro degli informatici, l’annuncio del Comune: “Tutti i siti web dell’amministrazione sono stati riattivati con successo. Vogliamo rassicurare i nostri utenti che nessun dato è andato perso durante questo periodo”, si legge sul sito istituzionale.

Attacco hacker ai siti di Zètema

I portali sono dunque nuovamente raggiungibili e utilizzabili dall’utenza per i vari servizi erogati dalla navigazione nelle varie sezioni informative all’acquisto dei biglietti per i musei capitolini. “Nel corso delle ultime settimane, in costante sinergia con Zètema - scrive Roma Capitale - abbiamo lavorato e fornito supporto per risolvere i problemi tecnici che hanno temporaneamente reso inaccessibili i nostri siti web. Non c'è stata alcuna perdita di informazioni personali degli utenti”.

"I dati degli ytenti sono salvi"

Tuttavia l’azienda, poco dopo l’attacco hacker subito, aveva garantito di non essere in possesso di dati bancari degli utenti in quanto le transazioni tramite carte di pagamento sono sempre effettuate su piattaforme esterne protette di servizi interbancari. Rassicurazioni erano arrivate, proprio tramite le colonne di RomaToday, anche in merito ai dati personali dei 40mila candidati al concorso Zètema per lavorare nei musei e nelle biblioteche di Roma. “Tutti i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione e relativi allegati - aveva fatto sapere la partecipata - sono stati caricati sulla piattaforma di un fornitore esterno, incaricato dall’azienda anche della gestione delle prove d’esame”.