Atletica leggera, nel quadrante sud est mancano le piste. Spunta il progetto di un nuovo impianto

Quasi trecentoventimila abitanti, almeno stando alle cifre ufficiali, e nessun impianto sportivo per la pratica dell’atletica leggera. È questa la condizione in cui si trova chi abita nel quadrante più popoloso di Roma, quello del VII municipio.

La carenza d'impianti sportivi nel quadrante sud est

“Ad oggi i nostri atleti, ma anche quelli del municipio V e VII, hanno un solo impianto dove andare ad allenarsi, quello di Tor Tre Teste – ha spiegato Nereo Benussi, il presidente dell’ASD Cinecittà ProSport – però parliamo di una struttura che ha una pista disastrata, con un avvallamento di 40 centimetri che interessa corsie all’altezza della partenza dei 300 metri”. La carenza d’impiantistica utile alla pratica della disciplina regina tra gli sport olimpici è conclamata. “C’era un progetto nel 1990, approvato anche dal Coni, che prevedeva la realizzazione di un impianto su via Anagnina – ha ricordato in commissione sport Augusto Battaglia – non è andato in porto e quel terreno non è neppure più disponibile” ma resta l’esigenza.

“Sappiamo che gli atleti del territorio, oltre al Tor Tre Teste, per praticare l’atletica hanno come opzione lo stadio delle Terme di Caracalla, ma è così distante che conviene loro puntare sull’impianto di Frascati” ha premesso il presidente della commissione sport Ferdinando Bonessio, aprendo la discussione sulla carenza impiantistica del territorio.

“Il municipio però, in base al regolamento approvato lo scorso dicembre in Campidoglio, è un grado di gestire tutta la procedura per la realizzazione di un impianto per l’atletica leggera – ha spiegato il presidente della commissione sport Ferdinando Bonessio – l’unica condizione è che questa struttura non abbia una tribuna superiore ai 1000 posti”. In realtà però, quello che occorre per colmare il gap con altri quadranti cittadini che dispongono di più stadi di atletica, serve qualcosa di più. “Occorre realizzare una struttura – ha spiegato Benussi – che abbia anche uno spazio coperto, con due o tre corsie dove sia possibile allenarsi anche quando piove”. Insomma, serve un investimento serio.

Il progetto già finanziato alla Romanina

La buona notizia è che, nel territorio, qualcosa si sta muovendo. “Siamo completamente consapevoli che un territorio come il nostro, con gli abitanti di una città come Firenze, abbia bisogno di una struttura di atletica ed infatti avevamo promesso in campagna elettorale che ne avremmo realizzato uno nella zona extra gra. Fortunatamente abbiamo intercettato un progetto fermo da molti anni, legato alla realizzazione di un impianto sportivo destinato, principalmente all’atletica, come completamento del piano di zona del quartiere Romanina Nuova. Con l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia l’abbiamo ripreso e recentemente si è anche conclusa la conferenza dei servizi. Il progetto è già finanziato, come opera a scomputo, si tratta di portarlo a compimento ed auspichiamo di farlo entro la fine della consiliatura” ha annunciato il minisindaco Laddaga. “

Ovviamente” ha aggiunto il presidente del municipio “non stiamo dicendo che sia alternativo alla richiesta di fare un secondo impianto visto che, per gli abitanti che abbiamo, uno solo neppure basterebbe”. Città come Firenze o Bari, per citare due comuni con una popolazione paragonabile al municipio VII, non hanno infatti un solo impianto d’atletica. Ora, però, si tratta di completare l’iter progettuale per realizzarne uno alla Romanina.

“Nonostante la mancata candidatura ai Mondiali 2027, Roma ospiterà a giugno i Campionati europei di Atletica leggera che potranno generare, anche in seguito, una maggiore domanda di partecipazione a cui l’amministrazione comunale deve essere in grado di rispondere con strutture sportive adeguate e diffuse sul territorio – ha commentato il presidente della commissione Nando Bonessio – farebbero compiere allo sport romano un notevole salto di qualità e la prospettiva che in VII municipio possano sorgere ben due impianti ci fa ben sperare”. Per il secondo, però, occorre ancora trovare i finanziamenti.