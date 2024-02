Ater a caccia di liquidità: in vendita 525 alloggi e terreni. C'è anche l'area del Mercato Trionfale

Ad Ater serve liquidità. I motivi sono vari: si va dall'enorme morosità dei suoi inquilini, che a Roma ammonta a oltre un miliardo di euro, fino ai debiti nei confronti del Comune per Imu e Tasi non pagate dal 2014 a oggi - e per le quali l'ente ha inviato numerosi accertamenti. Ma c'è anche il rientro del debito ICI per il quale è iniziato il piano di risanamento nel 2019. E così Ater deve proseguire la dismissione degli alloggi, dei terreni e degli esercizi commerciali di sua proprietà.

Ater mette in vendita 525 alloggi popolari

Come si legge nel bilancio previsionale 2024 appena approvato, l'obiettivo di quest'anno da parte di Ater è liberarsi di 525 alloggi popolari, 31 locali e vari terreni. A Lungotevere Tor di Nona puntano ad un valore di realizzo pari a circa 44 milioni di euro. A questo piano riguardante l'Erp, si aggiungerebbe il processo di alienazione di alloggi non inclusi nell'edilizia pubblica, come gli alloggi di Colli Portuense e via Pincherle e 232 appartamenti a Collina delle Muse e Barcaccia, assegnati ad appartenenti alle forze dell'ordine e i cui introiti sarebbero destinati a progetti di housing sociale "oltre che al risanamento finanziario aziendale", si legge nel documento contabile.

Quanto vuole ricavare l'azienda

Nello specifico, Ater proporrà il riscatto di 400 alloggi (per una plusvalenza generata di circa 15,2 milioni di euro), altri 45 invece finiranno all'asta sul libero mercato per una plusvalenza di 10,9 milioni di euro. Inoltre, sono inclusi nel piano 80 immobili considerati di pregio (9,8 milioni di plusvalenza) e 31 locali commerciali che genererebbero 2,8 milioni di euro. Non solo: l'azienda punta a recuperare crediti da aree edificabili e non edificabili, per un valore complessivo di oltre 60 milioni di euro, buona parte delle quali attualmente occupate dal Comune di Roma. Nel dettaglio delle aree non edificabili ci sono via Pietro Bembo a Primavalle e via Cimone a Città Giardino, mentre nel novero delle aree edificabili spicca il Mercato Trionfale di via Andrea Doria.

Il contenzioso con Roma Capitale sul Mercato Trionfale

Il caso del mercato rischia di esplodere in faccia all'amministrazione Gualtieri, che in quell'area sta operando diversi interventi di trasformazione e ampliamento. L'immobile, però, era di proprietà dell'ex IACP sin dal 1902 ed è passato nel patrimonio di Ater dopo la trasformazione dell'istituto case popolari in azienda territoriale a guida regionale. Nel 1974 i "godimenti precari" del mercato sono passati al Comune, ma nell'atto si specificava che in un secondo momento Ater e Comune avrebbero dovuto definire i termini per il trasferimento definitivo e che, in ogni caso, "ogni ragione e diritto" restano spettanti al proprietario. Ater batte cassa già da quattro anni, chiedendo la restituzione dei 7mila mq di superficie e l'abbattimento delle opere realizzate nel tempo, o in alternativa il pagamento di quanto dovuto per ottenerne la proprietà. Una battaglia di numeri che vede lontanissimi i due contendenti, finiti davanti ai giudici della Corte d'Appello. E da quanto si legge nel bilancio previsionale, Ater non si fermerà qui: l'intento è avviare procedimenti su tutte le aree di sua proprietà, occupate dal Comune.