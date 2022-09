Ater "niente svendite": l’opposizione fa muro contro la cessione degli alloggi di pregio

Sono 3544 gli alloggi di pregio che Ater di Roma vuole dismettere. La cifra, leggermente inferiore rispetto alla quantità inizialmente comunicata, prevede la rinuncia dell’azienda di edilizia residenziale ad una buona parte del proprio patrimonio.

I quartieri interessati

La decisione di vendere questi appartamenti è stata formalizzata in una delibera che la giunta Zingaretti ha firmato alla fine di luglio. Prevede l’alienazione di “alloggi di pregio” dislocati in tutta la città, da San Giovanni alla Garbatella, passando per l’Esquilino, il Flaminio, Prati, Testaccio, San Saba solo per fare degli esempi. Un’operazione che dovrebbe fruttare all’azienda almeno 423milioni di euro, se saranno venduti agli attuali inquilini che, per acquistarli, possono usufruire di particolari sconti.

Le risorse derivanti dalla vendita, andrebbero in parte destinate all’acquisto di altri alloggi, per circa 218milioni di euro. La restante quota, pari ad oltre 150milioni, verrebbe destinata al risanamento economico finanziario dell’azienda, ancora fortemente indebitata. Ma questa soluzione non incontra il supporto dell’opposizione regionale che, nell’iter necessario all’approvazione della delibera, proverà a fare muro.

La contestazione

“La Regione Lazio continua nella sua opera si svendita del patrimonio pubblico regionale mettendo in vendita oltre 3600 alloggi Ater del Comune di Roma con l’obiettivo di ripianare il disavanzo dell’azienda” ha ricordato Laura Corrotti, esponente regionale di Fratelli d’Italia. Quello che la consigliera contesta è che “dopo neanche due anni dal precedente piano vendita che ha interessato 7500 alloggi e in un momento di esigenza come quello attuale dove invece c’è forte necessità di case popolari – ha ribadito Corrotti pubblico– anziché controllare chi ha diritto all’abitazione si costringono le famiglie a strapagare alloggi che cadono a pezzi in zone di pregio della Capitale”. Dunque, in previsione della discussione che si svolgerà nella seduta di martedì 13 “ho richiesto la presenza del dottor Luca Manuelli, direttore generale dell’Ater di Roma”.

Gli sconti sul valore di mercato

La delibera approvata all’unanimità dalla giunta Zingaretti, contempla anche dei consistenti sconti per gli attuali inquilini. Il piano di alienazione infatti prevede che il costo degli alloggi sia calcolato in base ai valori OMI (osservatorio mercato immobiliare) a cui applicare una riduzione in base allo stato occupazionale (del 30% se il locatario ha una morosità superiore ai 3 mesi e del 40% se invece è in regola con i pagamenti)cui si può sommare un ulteriore taglio del 10% per gli edifici realizzati da più di 25 anni. In ogni caso Ater di Roma è chiamata a effettuare prima della vendita degli alloggi “una puntuale rilevazione”si legge nella delibera “dei criteri per l’applicazione della riduzione del valore OMI”.

Per quanto riguarda la vendita, le condizioni sono quelle previste dalla legge regionale n.27 del 2006. Cosa che prevede, ad esempio, la possibilità di acquistare pagando un mutuo trentennale con un anticipo del 30%. Per le famiglie che hanno difficoltà di accesso al mutuo, sono previste formule a riscatto, che presuppongono però un aumento mensile del canone di locazione.