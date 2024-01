Ater spende troppo per gli stipendi, salta il bando per il nuovo direttore

Ater spende troppo per gli stipendi del personale, per questo dovrà "darsi una regolata". Non in questi termini, ma il consiglio è arrivato già a metà novembre dalla Corte dei Conti. I giudici, che hanno emesso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lazio relativo al 2022, avevano ampiamente relazionato sulle spese delle aziende territoriali che si occupano di edilizia residenziale pubblica. Un trend in crescita, sempre più pericolosamente vicino ai limiti imposti dalla legge. A gennaio ci ha pensato la Regione stessa a chiedere maggiore attenzione a tutte le Ater regionali. Ed è per questo che la selezione per il nuovo direttore generale dell'Ater di Roma salta.

L'Ater spende troppo per gli stipendi

Nonostante la relazione della Corte dei Conti, pubblicata il 14 novembre 2023, le Ater stavano continuando a pubblicare avvisi pubblici e bandi per assumere dipendenti e tempo determinato e indeterminato. Una decisione in contrasto con i numeri messi nero su bianco dai giudici, che in un documento di oltre 800 pagine allegato alla sentenza sul giudizio di parificazione, hanno evidenziato "il trend in progressiva crescita del complessivo aggregato della spesa di personale delle Ater". In particolare quella di Roma, che gestisce circa 50mila alloggi sul territorio capitolino ed è sotto commissario straordinario, individuato nell'architetto Orazio Campo.

A Roma incremento di 2 milioni di euro in 3 anni

L'Ater Roma, infatti, ha visto variare di 2 milioni di euro netti la spesa per il personale tra il 2020 e il 2022. Ovviamente in positivo, nel senso che dai 22.841.722,56 euro del 2020 si è passati ai 24.788.111,61 euro del 2022. A fronte non di un aumento delle unità assunte, ma di una riduzione da 553 a 529 dipendenti, cioè 24. Su Roma, dicono i giudici, la spesa per il personale incide per il 62,99% sul totale della spesa. Tanto che "la complessiva gestione delle Ater sarà oggetto di approfondimenti in sede di successivo giudizio di parifica" si legge nel documento. Ma perché questi aumenti? La Corte di Conti lo spiega: "Tale incremento sarebbe dovuto per la maggior parte a incrementi per 'retribuzioni alla persona' stabiliti con determinazioni direttoriali, per aumenti retributivi da rinnovo CCNL Federcasa e per rivalutazione trattamento fine rapporto". Le 'retribuzioni alla persona' sono incarichi decisi dal direttore generale per personale già assunto.

Il commissario blocca il bando per il nuovo direttore generale

Quindi, alla luce di questi incrementi, il commissario straordinario di Ater Roma Orazio Campo ha deciso di fermare la ricerca del nuovo direttore generale. Incarico che dal 31 agosto scorso è in capo all'avvocata Edmonda Rolli, inizialmente in scadenza il 31 dicembre ma poi prorogato il 28 dicembre "sino all'individuazione del nuovo direttore generale". Il 19 gennaio, d'altronde, la direzione affari istituzionali della Pisana aveva scritto a tutte le Ater del Lazio, ricordando quanto sentenziato dalla Corte dei Conti nel giudizio di parifica di novembre e chiedendo di sospendere ogni procedura di reclutamento eventualmente in corso. Cosa che nel caso di Roma è stata fatta, ad oggi, solo per la ricerca del nuovo direttore.

Ater Roma continua ad assumere

Infatti, per quanto riguarda la ricerca di 30 figure addette alla sicurezza e recupero patrimonio/elettricisti/falegnami/fabbri/idraulici, l'azienda è arrivata alla fase delle prove scritte e pratiche, per le quali tutti i candidati risultati idonei dovranno presentarsi il 21 febbraio nella sede di Lungotevere Tor di Nona. I contratti sono tutti a tempo indeterminato in base al contratto nazionale Federcasa. Sono in corso anche le selezioni per altri 30 posti di profilo amministrativo, sempre a tempo pieno e indeterminato, con la commissione esaminatrice che si riunirà il 1° febbraio. Non solo: Ater Roma ha appena trovato il suo nuovo esperto di comunicazione (anche se ne cercava 30): la graduatoria pubblicata sul sito dell'azienda annovera un solo nome, quello di Barbara Romagnoli.