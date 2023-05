"Il 20 maggio Ater inizierà a trasferire i lavoratori dalla sede attuale"

La sede degli uffici di Ater Roma a lungotevere Tor di Nona 1 torna nuovamente sul mercato e l'acquirente principale, di nuovo, potrebbe essere Inail. Pochi giorni fa risultava sfumata la cessione da 34 milioni di euro, essendo venuto meno l'interesse a trasferirsi da parte dell'Agenzia Dogane con la quale Inail aveva un accordo. Adesso in ballo c'è la presidenza del Consiglio, nello specifico il dipartimento servizi strumentali di Palazzo Chigi. E la trattativa sarebbe in fase avanzata, tanto che i trasferimenti del personale potrebbero iniziare dal 20 maggio.

La dismissione della sede Ater e l'allarme dei sindacati

Il tema sarà all'ordine del giorno il 18 maggio durante una seduta della commissione politiche abitative e urbanistica regionale, convocata dalla consigliera Fdi Laura Corrotti. La decisione è arrivata anche dopo la lettera che le organizzazioni sindacali hanno inviato all'assessorato regionale, al presidente Francesco Rocca e all'Ater chiedendo chiarimenti sulla possibilità che i dipendenti inizino ad essere trasferiti a partire dal 20 maggio. Una data particolarmente vicina, che significherebbe una fase avanzata della trattativa tra Ater Roma e Inail per la cessione dell'immobile.

I dipendenti a Valle Aurelia e Piazza dei Navigatori

Una eventualità che Cisl e Uil vogliono scongiurare: "Chiediamo urgentemente un incontro con l'assessore competente e un'audizione in commissione - scrivono in una nota del 10 maggio - sulle notizie formali e informali relative alla incombente dismissione della sede Ater Roma e conseguente riallocazione logistica dei lavoratori". Le sedi sarebbero a Valle Aurelia e Piazza dei Navigatori. E secondo quanto riportano i sindacati firmatari della richiesta di incontro, dal 20 maggio inizierebbero i trasferimenti.

Cisl e Uil: "Dare via la sede non serve a coprire i debiti"

"Abbiamo più volte negli ultimi mesi rappresentato perplessità sull’intera operazione - continuano i due sindacati - in virtù del fatto che un molteplice frazionamento dell’azienda comporterebbe seri problemi che sarebbero superati solo con l’acquisto o l’affitto di un altro immobile da destinare a sede unica. Inoltre, conti alla mano (plusvalenze, traslochi, lavori sedi periferiche), l’eventuale dismissione della sede dal punto di vista economico non è, a nostro parere, proprio così vantaggiosa, specialmente ora che il debito con la rottamazione quater potrebbe essere anche ulteriormente dilazionato". Ricordiamo, infatti, che nel 2017 ad Ater è arrivata una maxi-cartella Equitalia da rottamare: oltre 550 milioni di euro dovuti al mancato pagamento di Ici e Imu. Nel 2019 Ater ha lanciato un piano di rientro che dovrebbe concludersi a fine 2023 e secondo quanto dichiarava l'azienda nel 2022 "il debito si ridotto di 492 milioni di euro". Secondo i sindacati "la dismissione non risolverebbe nemmeno il problema del debito". E infatti i 34 milioni di euro che rappresentano la valutazione fatta da Ater sull'immobile storico di lungotevere Tor di Nona 1 sono pari al prestito che nel 2021 la Regione Lazio ha accordato all'azienda e che in tempi veloci avrebbe dovuto restituire. "Stiamo ancora aspettando la documentazione - concludono Cisl e Uil - sugli uffici dove verrà trasferito il personale".

La trattativa prosegue spedita

Secondo quanto risulta a RomaToday, la trattativa tra Inail e Ater prosegue spedita e l'11 maggio, nel pomeriggio, ci sarebbe stato un incontro tra le parti. Tutto agevolato dalla vecchia conoscenza che c'è tra il direttore generale di Inail, Andrea Tardiola e l'attuale direttore del dipartimento servizi strumentali della presidenza del Consiglio, Pompeo Savarino, che vorrebbe prendere in affitto lungotevere Tor di Nona. Savarino e Tardiola sono stati insieme in forze alla giunta Zingaretti tra il 2016 e il 2018: il primo come responsabile della prevenzione e corruzione, il secondo in veste di segretario generale della giunta già dal 2013. Ma dalla Regione c'è chi non pensa sia il caso di andare avanti: "C'è un commissario (Guerritore, ndr) che sta per decadere - spiega Corrotti (FdI) - forse non è il caso di portare a termine discorsi come la dismissione di una sede".