L’Ater in cinque anni ha venduto oltre 1.300 alloggi: “Così l’emergenza non si placherà mai”

L'approvazione del bilancio di Ater Roma, che fa emergere un buco di 120 milioni di euro e una morosità da parte degli inquilini che supera il miliardo, non è passata inovversata. In particolare da parte di Asia Usb, sindacato che si occupa dei diritti di chi abita nelle case popolari. Nello specifico, l'associazione pone l'accento sulle cifre che vengono messe a bilancio dall'azienda territoriale e sulla legittimità della richiesta di arretrati. Non solo: un focus viene aperto sulla quantità di alloggi messi in vendita, "persi" negli anni e quindi levati dall'elenco di unità disponibili per dare risposta a chi attende un'assegnazione.

Ater e gli inquilini morosi

Sulla morosità, Asia Usb contesta l'interpretazione che viene data al regolamento sulla regolarizzazione, approvato nel 2020. Lo fa partendo da un dato di contesto: "Le indennità di occupazione richieste - spiega il sindacato - sono più alte laddove le costruzioni sono più recenti. In quartieri come Tor Bella Monaca, Ponte di Nona, Vigne Nuove i bollettini oscillano tra gli 800 e i 1.000 euro al mese, a fronte di alloggi che in altre zone, essendo più vecchi, vedono pagamenti tra i 120 e i 190 euro".

Le indennità d'occupazione

Si arriva poi alla contestazione delle richieste che vengono avanzate da Ater: "Il regolamento recita che l'indennità, pari al canone Erp calcolato in base al reddito, sia dovuta per il periodo dell'occupazione, per un massimo di cinque anni, in deroga all'articolo 15, comma 5 della legge regionale 12 del 1999, oltre alla sanzione di 200 euro al mese ridotta del 10% per nuclei con minori o del 20% se i minori hanno disabilità, con decorrenza dalla data di occupazione". Ater, invece, chiede anche le morosità antecedenti all'ultimo quinquennio. Questo fa sì che "ci siano nuclei che avrebbero diritto all'alloggio per reddito inferiore ai 21.000 euro lordi, ma non riescono a farlo perché dovrebbero corrispondere all'ente dai 60 ai 120.000 euro". Queste cifre vengono messe a bilancio da Ater "e per forza di cose rappresentano crediti inegisibili, che mai l'ente incasserà. Ma Ater non rinuncia".

Ater e le richieste di Roma sull'Imu

Sui debiti di Ater, inoltre, pesa la maxi-richiesta di Roma Capitale rispetto all'Imu e alla Tasi non pagate, ad oggi per le annualità dalla 2016 alla 2018, ma in futuro potrebbero arrivare contestazioni anche per quelle successive: "Un'assurda pretesa quella che l'ente paghi l'Imu - sostiene Asia - . Ater detiene e gestisce la maggior quota di patrimonio destinato all'assistenza alloggiativa e dovrebbe pagare Roma Capitale, che è l'ente territoriale che beneficia di questi alloggi poiché assegnati ai suoi cittadini? In un Paese che esenta da queste tasse soggetti economici, gruppi immobiliari e costruttori, enti religiosi. O dove ci sono sgravi fiscali per chi affitta a canoni concordati, nonostante questo non garantisca alcuna calmierazione degli affitti".

Che fine hanno fatto gli alloggi popolari?

Ma uno dei punti che più sta a cuore ad Asia Usb è la disponibilità di immobili per far scorrere la graduatoria Erp, frutto del bando aperto nel 2012 e non ancora rinnovato. Analizzando gli ultimi bilanci dell'azienda territoriale, il sindacato ha scoperto che "in cinque anni il numero di alloggi di proprietà è diminuito di 1.340 unità. Questo, nonostante con decisione della giunta regionale di marzo 2019 ci siano stati dei piani di intervento per realizzare 700 nuove case popolari. Ma gli alloggi sono molti di meno, evidentemente in seguito alle dismissioni e ai piani vendita". Non solo. Come era già emerso la scorsa primavera e riportato da RomaToday, la maggior parte dei 708 alloggi previsti (finanziati con 68 milioni di euro dalla Regione) non erano ancora stati ultimati, oppure definitivamente stralciati dal piano di intervento.

Per ogni casa assegnata, una venduta

"Per farsi un'idea di cosa significhi avere 1.340 alloggi in meno - spiega ancora Asia Usb - basti tenere conto di quante case il Comune riesce ad assegnare attingendo a tutto il patrimonio, sia Ater sia proprio. In media, grazie ad un aumento nell'ultimo biennio, sono circa 300 l'anno. In pratica Ater ha venduto, in cinque anni, più o meno gli stessi alloggi assegnati dall'ente. Con buona pace di chi ha diritto e resta in attesa mediamente dieci anni prima di avere un tetto sulla testa".