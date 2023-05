Nuvole nere sul "concorso di Natale" di Ater per assumere un dirigente. Sindacati e Regione vogliono vederci chiaro

La scadenza per presentare la propria candidatura al ruolo di dirigente del servizio patrimonio di Ater Roma era fissata a mezzanotte del 23 dicembre. L'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica della Capitale, guidata da giugno 2019 dall'avvocato Eriprando Guerritore, in qualità di commissario straordinario, era alla ricerca di una figura vacante ormai da due anni. Al giudizio della commissione esaminatrice, che ha valutato i candidati per titoli ed esami, si sono presentati in 15. Buona parte già dipendenti Ater o della Regione con competenze in ambito patrimoniale. Ne è uscito vincitore solamente uno, con 79 punti: Mario Previsdomini.

L'avviso per assumere un dirigente in Ater Roma

La proclamazione del vincitore è stata messa nero su bianco in una determinazione dirigenziale del 28 aprile 2023, firmata dal direttore generale Luca Manuelli. D'altronde a luglio 2020 il dirigente del servizio patrimonio era andato in pensione e nessuno lo aveva ancora sostituito. Non avere un vertice in una sezione così importante ha comportato mancanze, ritardi e aggravi sul lavoro di altre figure interne all'azienda, come sottolineato anche dai sindacati. Sindacati, però, che quando hanno ricevuto la determinazione di Manuelli sono caduti dalla sedia: su 15 candidati, un solo idoneo. Come si legge nel documento di Ater Roma, la commissione ha valutato "i titoli presentati, l'esperienza e la professionalità" durante i colloqui individuali che si sono svolti in 6 occasioni tra il 19 gennaio e il 26 aprile.

L'unico idoneo su 15 partecipanti: ecco chi è

Alla fine il contratto a tempo pieno e indeterminato lo ha ottenuto Mario Previsdomini, uno dalla lunga esperienza nel campo dell'immobiliare: architetto laureato a Milano, un master in Real Estate Management, dal 2017 è responsabile Capital Markets della CBRE, una società che "opera in ogni dimensione e settore del commercial real estate" si legge sul sito italiano. Precedentemente e per oltre 11 anni Previsdomini ha lavorato per InvestiRE Sgr, ricoprendo la carica di "Fund Manager" del fondo FIP (fondi immobili pubblici), il primo fondo di investimento nato nell'ambito di un processo di valorizzazione promosso dal ministero dell'economia e delle finanze. Per InvestiRE Sgr, Previsdomini ha curato la dismissione di oltre 180 immobili che hanno prodotto un guadagno di quasi 2 miliardi di euro.

La Cgil sul piede di guerra: "Uno schiaffo alla professionalità di chi è già in azienda"

La Cgil Ater Roma e la FP Cgil Roma e Lazio hanno messo nero su bianco la "perplessità" e lo "sbigottimento" scaturiti dalla lettura della determinazione dirigenziale che sancisce l'assunzione di Previsdomini: "Rappresenta un'abiura dell'azienda - scrivono l'11 maggio ai vertici di Ater, all'assessore regionale e alla presidente della commissione casa della Regione - e intacca la professionalità di dirigenti e quadri della pubblica amministrazione e non, definiti come 'non idonei'". Per questo i sindacati chiedono un incontro per capire cosa sia successo nella fase di valutazione e selezione del nuovo dirigente.

"Singolare che ci sia un solo idoneo, procedura negativa e parzialmente inefficace"

Anche la Fesica-Confsal, in una nota che anticipava di un giorno quella della Cgil, è stata dura nei confronti di Ater Roma: "E' singolare e raro - si legge - che i bandi certifichino l'idoneità di un solo candidato su 28 (cioè tutti coloro che si sono presentati per i due avvisi indetti dall'azienda, ndr) per entrambe le posizioni dirigenziali. Giudichiamo la procedura appena conclusa in modo profondamente negativo perché è parzialmente inefficace, sconfessa l'operato della stessa azienda e sono stati spesi fondi senza il relativo beneficio di scopo".

Manuelli e Guerritore convocati in commissione politiche abitative

"Anche per questo ho convocato per il 18 maggio una seduta della commissione politiche abitative della Regione - fa sapere a RomaToday Laura Corrotti (FdI) - durante la quale attendiamo chiarimenti dal direttore generale di Ater Manuelli e dal commissario straordinario Guerritore. A questi avvisi hanno partecipato dipendenti con esperienza pluriennale, sono stati anche premiati per i loro risultati, conoscono la materia ma vengono ritenuti inidonei per svolgere un’attività che da anni già svolgono. Questo aspetto mi ha particolarmente incuriosito. Ho raccolto le segnalazioni dei sindacati e per questo ho chiesto di inserire il tema all'ordine del giorno". Tra l'altro, di avvisi ne erano stati pubblicati due, per il servizio patrimonio e per quello di gestione dell'utenza: "Ma quest'ultimo è andato deserto - fa sapere la consigliera - nel senso che alla valutazione finale non è arrivato nessuno perché nessun candidato è stato ritenuto idoneo. Vogliamo capire anche questo".