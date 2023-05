Ater, in arrivo le nuove nomine a Roma e provincia. Rocca fa contenta la Lega

Lo scorso 27 aprile la giunta regionale presieduta da Francesco Rocca ha firmato una deliberazione con la quale viene prolungata la gestione commissariale dell'Ater della provincia di Roma, l'azienda che si occupa di circa 12.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'area metropolitana. La poltrona è vacante da luglio scorso, quando di fatto è decaduto l'ingegner Giuseppe Zaccariello dopo 5 anni di gestione. Secondo quanto ha raccolto RomaToday, in pole position per prendere il suo posto almeno fino al 30 giugno 2024 è Tony Bruognolo, leghista, primo dei non eletti del suo partito alle scorse elezioni regionali.

L'Ater della provincia senza guida da 8 mesi

Dal 2017 l'Ater della provincia di Roma è commissariata. L'azienda territoriale è una delle 7 in cui si divide la gestione del patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica e si occupa di circa 12.000 alloggi, molti dei quali distribuiti nei principali comuni della provincia: Ciampino, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Pomezia, Anzio. A dicembre del 2017 venne nominato Giuseppe Zaccariello, rinnovato poi l'anno successivo sempre dalla giunta guidata da Nicola Zingaretti. Il 30 giugno 2022, in base a una deliberazione dell'anno precedente, la carica di Zaccariello è scaduta e da quel momento l'Ater provinciale non ha avuto più una guida e nemmeno un consiglio d'amministrazione.

Un leghista in pole per gestire le case popolari fuori Roma

Adesso, con il nuovo atto - il primo della giunta di centrodestra riguardante una delle aziende territoriali che gestiscono le case popolari - la gestione commissariale viene estesa fino al 30 giugno 2024. Quello che non è scritto nella deliberazione è che entro la fine di maggio, secondo quanto appreso da RomaToday, Ater provincia avrà un nuovo commissario. E con ogni probabilità sarà Tony Bruognolo, segretario provinciale della Lega di Roma sud, primo dei non eletti del partito di Salvini alle ultime elezioni regionali: oltre 11.000 preferenze non sono bastate a Bruognolo per entrare in consiglio. Una mancata elezione che ha avuto anche degli strascichi, con la Lega che ha contestato la ripartizione dei seggi, senza successo.

Finisce l'era Guerritore, ecco chi aspetta alla finestra

Novità previste anche per l'Ater di Roma. In questo caso l'azienda si occupa di 48.000 alloggi, che insieme a quelli della provincia vanno ad abbracciare la belleza di 300.000 abitanti. Dal 2019 a guidare l'Ater Roma in qualità di commissario c'è l'avvocato Eriprando Guerritore. Tra maggio e giugno anche lui dovrebbe decadere e per la sua sostituzione, stavolta come presidente effettivo dell'Ater Roma, ci sarebbero due nomi in prima fila: Gianfranco Bafundi ed Ulderico Granata. Entrambi già nel consiglio d'amministrazione (Granata era vicepresidente), sciolto il 9 novembre 2022 come ultimissimo atto della giunta di centrosinistra, entrambi fortemente critici nei confronti della gestione dell'azienda da parte della precedente amministrazione regionale. Furono loro a presentare ricorso al Tar, respinto, contro lo sciolgimento del Cda e il commissariamento dell'Ater. Granata, che nel 2020 venne nominato da Virginia Raggi amministratore unico di "Capitale Lavoro", società in house di Città Metropolitana, è considerato un "trasversale", ma comunque molto vicino a Giorgia Meloni e sarebbe il favorito nelle ultime ore. Bafundi, invece, sarebbe l'uomo appoggiato dal deputato di FdI Luciano Ciocchetti e dall'assessore al sociale Massimiliano Maselli, anch'egli in quota FdI. Nelle prossime settimane verrà tutto definito ufficialmente.