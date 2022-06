Case Ater, la metà degli inquilini non paga o ha canoni arretrati

Oltre 1 miliardo di euro. E' la morosità complessiva calcolata da Ater Roma, l'azienda territoriale di edilizia residenziale che gestisce gli immobili popolari nella Capitale e in provincia.

La cifra è stata messa sul tavolo dal nuovo direttore generale, Luca Luigi Manuelli, entrato in gioco a inizio 2022 dopo il passaggio di Andrea Napoletano in Regione, con il ruolo di capo gabinetto di Nicola Zingaretti. Il dg ha esposto la situazione finanziaria di Ater durante una commissione regionale urbanistica e politiche abitative, richiesta dal consigliere di Fratelli d'Italia Massimiliano Maselli.

La situazione rappresentata è assai grave: praticamente il 50% degli inquilini non paga o ha canoni arretrati. Per questo Ater nel 2020 ha iniziato un piano triennale di rientro, fondamentalmente basato sull'invio di raccomandate in cui si chiede conto delle morosità, anche molto antiche, anche a inquilini morti, anche a chi è proprietario da trent'anni avendo riscattato l'alloggio e quindi, da contratto, in regola al momento del rogito notarile. Di questo RomaToday aveva parlato nei mesi scorsi e l'azienda, interpellata, si era giustificata così: "Siamo nell'ultima fase del piano che riguarda le posizioni debitorie di utenti che ad oggi non hanno più alcun rapporto contrattuale con noi. Parliamo di rapporti cessati".

Ater da oltre due anni sta cercando di recuperare più soldi possibile. Secondo quanto emerso dalla commissione regionale, ad oggi l'azienda ha recuperato 5 milioni e mezzo di euro, altri 15 sono stati rateizzati e altri 2,4 milioni di euro sono ancora da rateizzare. Ma la percentuale di inquilini o ex tali che hanno risposto alle sollecitazioni è abbastanza bassa: 2.600 su 18.000 lettere inviate nel 2022, circa il 14%.

"Ho presentato al nuovo dg una lista di criticità - spiega Maselli - e su alcune ho ottenuto anche delle risposte, con la premessa da parte mia che non si fa di nulla una colpa al nuovo direttore, perché è appena subentrato. In ogni caso, dai dati che avevo già raccolto io e che poi sono stati presentati in commissione, la morosità di Ater è aumentata. Questo nonostante anni fa Zingaretti e Valeriani avessero annunciato una super-task force per recuperare le morosità, con 40 dipendenti dedicati allo scopo".

Per il consigliere d'opposizione adesso quello che va fatto è istituire un tavolo politico "per analizzare responsabilmente ciò che Ater può esigere e ciò che non è esigibile. Ci sono richieste rivolte a parenti di defunti o a proprietari ex inquilini, quelli sono soldi che l'azienda non può pensare di recuperare ma nonostante ciò se li porta dietro in ogni bilancio come credito, ma non è reale. E poi su certe morosità va fatto un discorso pratico, in alcuni casi bisognerebbe ridurre sensibilmente il debito e permettere un rientro ragionevole all'inquilino. C'è infine da dire che i canoni sono rappresentati per due terzi da oneri accessori per servizi che l'Ater non garantisce, come la manutenzione, il taglio dell'erba, la pulizia. Su questo bisognerebbe ragionare seriamente".

In ogni caso, l'azienda si sta adoperando da una parte per implementare le risorse umane a servizio degli uffici amministrativi e dall'altra per mmettere mano al patrimonio: entro nove mesi, fa sapere il dg Manuelli, Ater assumerà 60 nuove risorse, a cominciare dai due dirigenti strategici, ovvero quello finanziario e quello per la gestione delle Risorse umane. Circa 250 gli alloggi che verranno realizzati ex novo con un investimento di 39 milioni di euro, altri 5 milioni saranno dedicati alla manutenzione con un totale di 96 milioni di euro per il triennio 2022-2025.