L'Ater chiede 45 assunzioni alla Regione per smaltire le 5.700 sanatorie arretrate

Se Atene piange, Sparta non ride. A due settimane di distanza dall'allarme emerso nel Comune di Roma, dove ancora ci sono 2.700 sanatorie di occupanti da lavorare, ecco che alza la mano anche Ater Roma. L'azienda, che per conto della Regione gestisce gli immobili pubblici sul territorio capitolino, ha pochi dipendenti e molte scartoffie da sbrigare. A dirlo è Orazio Campo, commissario straordinario nominato dalla giunta di Francesco Rocca, ascoltato dalla commissione politiche abitative della Pisana.

L'Ater è a corto di dipendenti

L'obiettivo iniziale della seduta avrebbe dovuto essere quello di fare il punto sulle dismissioni patrimoniali di Ater (che nell'ultimo bilancio previsionale ha inserito la vendita di 525 alloggi entro la fine dell'anno), ma a quanto sembra Orazio Campo ha molto velocemente spostato l'attenzione alle carenze di personale di Ater. Carenze tali da impedire all'azienda di svolgere nelle modalità e nelle tempistiche corrette (e necessarie) la mole di lavoro.

5.700 sanatorie da lavorare

In particolare, questa mole è dovuta alle sanatorie non lavorate. Chi ha occupato prima del 23 maggio 2014 un alloggio popolare senza esserne l'assegnatario, facendo richiesta all'ente proprietario (Ater o Roma Capitale), può regolarizzare la propria posizione. Roma Capitale è indietro di 2.700 pratiche, Ater invece di 5.700 sulle 8.700 richieste ancora aperte. E comunque in questo meccanismo c'entra anche il Campidoglio, perché è l'amministrazione locale a dover ricevere il faldone e fornire il giudizio definitivo, emettendo in caso positivo la determinazione dirigenziale. "Ogni dipendente impegna cinque ore del proprio lavoro per chiudere una pratica e trasmetterla al Comune - spiegano i tecnici Ater in commissione - si arriva quindi a 150 ore in due anni. Senza considerare che si tratta di procedure complesse, in cui incidono anche tempi non preventivabili".

Saranno assunti dai 40 ai 45 dipendenti

Secondo i calcoli effettuati all'interno degli uffici di Ater Roma, come fa sapere Orazio Campo "con il personale attualmente a disposizione occorrerebbero 20 anni per smaltire tutte le pratiche relative alle richieste di sanatoria". Il motivo è chiaro: "Abbiamo la metà delle risorse umane previste dalla pianta organica" denuncia Campo di fronte alla consigliera FdI Laura Corrotti, presidente della commissione X politiche abitative. E questo significa che ci vorrebbero "dalle 40 alle 45 unità lavorative a tempo determinato", chiede Campo. Una richiesta che, a quanto risulta, sarà soddisfatta.

A tempo (e scopo) determinato

Una soddisfazione che arriverà nonostante la Corte dei Conti a novembre abbia scritto, nel giudizio di parificazione sul bilancio della Regione Lazio, che proprio l'Ater di Roma spende troppo per gli stipendi. La variazione netta di spesa tra il 2020 e il 2022 è risultata pari a 2 milioni di euro, passando da 22,8 a 24,7. Il punto, però, è che nello stesso lasso di tempo Ater non ha assunto più persone, anzi: è passata da 553 a 529 dipendenti, perdendone dunque 24. L'operazione di rinfoltimento del personale che inizierà, a quanto pare a breve, sarà possibile perché le 40-45 unità verranno assunte a tempo determinato. Il loro compito, sostanzialmente, sarà smaltire le pratiche di sanatoria.