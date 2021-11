Ater, dalla Regione in arrivo altri 5 milioni per abbattere le barriere architettoniche: ecco i quartieri coinvolti

Dopo lo stanziamento di 15 milioni di euro deliberato a giugno scorso, arrivano altri 5 milioni dalla Regione Lazio per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno degli stabili Ater di Roma.

La decisione, presa oggi pomeriggio dalla giunta, prevede la realizzazione di 22 nuovi ascensori esterni, 2 interni e 4 servo scala per le persone in carrozzina, che andranno a beneficio di 360 alloggi in più municipi della città. Un intervento che si aggiunge ai 200 ascensori già previsti dal piano lanciato cinque mesi fa. A ottobre 2020 era partita la gara per la costruzione di nuovi ascensori e per la realizzazione del cappotto termico nel lotto 17 di largo Venafro al Tiburtino III.

I quartieri coinvolti dal nuovo stanziamento sono diversi: Tufello, Quarticciolo, Tormarancia, Pietralata, San Basilio, Quadraro, Garbatella, Ostia, Torre Gaia e Primavalle. "Proseguono così gli interventi di ammodernamento degli edifici con la fornitura di nuovi servizi per i residenti - spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. In questi anni la nostra attenzione per le periferie si è sempre trasformata in interventi concreti grazie a investimenti di milioni di euro e una strategia di ammodernamento, manutenzione e ricostruzione dell’edilizia residenziale, restituendo servizi necessari e seguendo i criteri della tutela dell’ambiente, della modernizzazione e dell’efficientamento energetico”.

“Un impegno di civiltà per restituire dignità e comfort abitativo a migliaia di famiglie - ha aggiunto l'assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani - , che attendono da troppi anni questi servizi per migliorare la propria qualità della vita”.