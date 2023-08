L'Ater provinciale di Roma è terreno di scontro nel centrodestra. La Lega "caccia" il direttore generale

Il direttore generale dell'Ater provinciale di Roma è stato messo alla porta. Luigi Bussi, in carica dal gennaio 2019, il 7 agosto ha ricevuto una comunicazione firmata dal commissario straordinario Tonj Bruognolo, nella quale veniva informato di non essere più in carica "a decorrere dal 7 agosto". Una scelta, però, che nonostante sia stata presa in un mese poco affollato, con molti esponenti politici già in vacanza e meno sul pezzo, non passerà in cavalleria senza conseguenze.

Luigi Bussi licenziato dall'Ater provinciale di Roma

Innanzitutto il primo a reagire, in base a quanto è stato possibile verificare da parte di RomaToday, sarà il diretto interessato. Luigi Bussi, 64 anni, è stato nominato direttore generale dell'Ater provinciale di Roma a inizio 2019, nel pieno del secondo mandato di Nicola Zingaretti in Regione Lazio. Lui, l'unico direttore Ater dichiaratamente di centrodestra, non solo ha ottenuto il ruolo ma lo ha anche mantenuto fino alla fine del decennio di centrosinistra, anche dopo il rimpasto che ha permesso ai Cinquestelle di entrare in giunta. A far rotolare la sua testa, però, con quasi due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, è arrivato il nuovo commissario straordinario dell'azienda. Azienda che, tra l'altro, versa in condizioni economiche molto critiche: lo stesso Bussi a inizio 2023 annunciava di non essere in grado di pagare gli stipendi ai dipendenti a causa del blocco dei conti per un maxi-debito con il Fisco, generato dai mancati pagamenti dell'ex Ici e poi Imu. Bussi da due giorni non è più direttore generale, pur restando dipendente dell'azienda, ma starebbe ragionando sul ricorso al Tar.

Il possibile ricorso al Tar che fa leva su sentenza della Corte Costituzionale

A spingere Bussi a impugnare la decisione di Bruognolo, nominato commissario straordinario in quota Lega, sarebbe un precedente di giurisprudenza. Nel 2019 la Corte Costituzionale ha sentenziato negativamente rispetto alla rimozione di un direttore dell'Ater di Viterbo, in quanto non era in vigore un consiglio d'amministrazione: "(...) tale decadenza automatica opera solo nell'ipotesi di costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione". Il commissario straordinario dell'azienda territoriale viterbese, nominato nel 2013 e in carica fino al 2014, prorogato, nel 2015 aveva revocato il direttore generale applicando l'articolo 11 della legge regionale che norma il funzionamento delle Ater. Articolo, però, che a quanto pare non può essere applicato se c'è un commissario straordinario in carica.

Lo scontro politico dietro la decisione del commissario leghista

La decisione di Bruognolo, secondo i bene informati, trarrebbe origine da una fase di riassestamento interna alla Lega romana, anche in vista delle elezioni europee del 2024. Bussi, però, gode di un appoggio molto forte da quasi tutto l'universo del centrodestra capitolino e regionale: da Cangemi e Cartaginese, passando anche per Simeoni di Forza Italia. L'indicazione di farlo fuori dall'Ater provinciale non sembra essere esplicitamente arrivata dalla giunta guidata da Francesco Rocca, ma neanche è stata ancora criticata. A quanto risulta, tra i nomi papabili per sostituire Bussi (sempre che non venga presentato ricorso) c'è quello di Remo Pisani, avvocato, ex consigliere comunale di Marino: uscito nel 2021 da Fratelli d'Italia, è confluito nella Lega. E nel 2017 era in Forza Italia. Nel frattempo, però, se vorrà ottenere il posto, Pisani dovrà passare per un bando in scadenza il 21 agosto, pubblicato e firmato da Bruognolo il 7 agosto, lo stesso giorno del "licenziamento" di Bussi. Qualcuno storce il naso e si chiede se, con un direttore generale ancora in carica, sia stato legittimo pubblicare già un bando per sostituirlo. Con una commissione che verrà nominata, si legge nel documento, dallo stesso commissario straordinario dell'Ater provinciale, cioè Bruognolo.

Avvicendamenti nell'Ater Roma

Nel frattempo, la Regione prosegue lo "spoil system" anche dell'Ater capitolina. L'azienda che gestisce quasi 50.000 immobili popolari (e che ancora deve restituire un prestito da 34 milioni di euro accordatole dalla Pisana nel 2021), ha già visto sostituire il commissario Eriprando Guerritore con l'architetto Orazio Campo, rampelliano doc. Adesso, con le dimissioni del direttore generale Luigi Manuelli, si appresta a vedere anche l'avvicendamento con Edoarda Rolli, avvocata, già nel recente passato dirigente dell'azienda e prossima alla pensione da qui a un anno. A meno di sorprese, sarà lei a ricoprire il ruolo di Dg ad interim, in attesa del nuovo bando per trovare una figura stabile. Infine, sempre in Ater Roma con una circolare del 28 luglio scorso, l''ingegner Giancarlo Mongelli è stato sostituito da Claudio Marsilio. Marsilio, architetto, già in Ater, è fratello dell'attuale governatore di centrodestra dell'Abruzzo. L'avvicendamento si è reso necessario dopo che Mongelli, fino al 2017 nell'Ater provinciale e poi nominato all'interno dell'azienda romana, è rimasto coinvolto in un'indagine per corruzione.