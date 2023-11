Il commissario di Ater Roma che si è dimesso ma ha continuato a ricevere lo stipendio

Giornate movimentate, le ultime, negli uffici dell'Ater provinciale di Roma. Solo il 6 novembre, infatti, gli uffici delle risorse umane si sono accorti di non aver protocollato le dimissioni dell'ormai ex commissario straordinario Tony Junior Bruognolo, inviate il 14 settembre. Una dimenticanza, le cui cause sono tutte da capire, che ha tenuto a libro paga il politico leghista per oltre un mese e mezzo in più rispetto al dovuto.

Le dimissioni del commissario di Ater Roma

L'8 maggio 2023 il presidente della Regione Lazio ha firmato il decreto di nomina di Tony Junior Bruognolo a commissario straordinario dell'Ater della provincia di Roma. Primo dei non eletti nelle fila della Lega alle elezioni di febbraio 2023, Bruognolo è uno dei più fidati uomini del sottosegretario Claudio Durigon nell'area dei Castelli Romani. L'incarico, però, non è durato molto. Il leghista il 14 settembre ha rassegnato le dimissioni, nell'aria già dall'estate. Dimissioni arrivate sul tavolo di Rocca ma non del direttore delle risorse umane dell'azienda.

L'azienda non riceve la lettera per un mese e mezzo

La questione è diventata argomento di discussione nei corridoi della Pisana e in quelli di Ater stessa nel giro di pochi giorni. Qualcuno si è reso conto che Bruognolo, nonostante avesse inviato una mail al presidente della Regione, era ancora il commissario straordinario in carica. Le sue dimissioni, in sostanza, non erano mai diventate ufficiali, nessuno le aveva ratificate. E fatto ancor più singolare: il leghista, nel frattempo tornato nella sua Velletri, era ancora a libro paga dell'azienda territoriale che gestisce le case popolari della provincia capitolina.

Bruognolo scrive il 14 settembre a Rocca

La conferma di quanto raccontiamo è nei documenti, che RomaToday ha potuto visionare. Il 14 settembre Bruognolo scrive a Rocca una ventina di righe di commiato, nelle quali spiega i motivi di una "dipartita" a soli quattro mesi dalla nomina: troppa l'esposizione debitoria nei confronti dei debitori, la morosità degli inquilini, le difficoltà nel recuperare gli immobili occupati abusivamente. La data dell'acquisizione al protocollo regionale è quella del 15 settembre, ma quella da parte di Ater Roma è 6 novembre.

Si legge in basso a destra, accanto alla firma di Bruognolo. Un mese e mezzo di tempo per acquisire un documento. Quando il giornale ha chiesto al diretto interessato i motivi di questa discrepanza, è caduto dalle nuvole: "Io ho inviato le mie dimissioni a tutti coloro che dovevano riceverle a metà settembre".

Il dg Ater "stoppa" lo stipendio del leghista il 6 novembre

C'è di più, però. La mancata ratifica delle dimissioni di Bruognolo ha comportato una mancata eliminazione del suo nome dal libro paga di Ater Roma. Per la seconda metà di settembre, per tutto ottobre e fino al 6 novembre il leghista (che punta al seggio regionale dopo il probabile approdo di Cangemi a Bruxelles, nel 2024) è risultato commissario straordinario dell'azienda, a tutti gli effetti. Con uno stipendio che si aggira sui 5mila euro lordi al mese. La conferma anche questa volta è nelle carte: il 6 novembre il direttore generale di Ater Roma, Remo Pisani (nominato da Bruognolo pochi giorni prima di "dimettersi"), ha scritto poche ma significative righe all'ufficio risorse umane dell'azienda, chiedendo la sospensione "in via cautelativa e con effetto immediato" dell'erogazione del compenso spettante a Bruognolo. Comunicazione arrivata due giorni fa subito dopo l'acquisizione al protocollo di Ater delle dimissioni di Bruognolo. Su questa circostanza, relativa allo stipendio, RomaToday ha provato a raccogliere una replica del diretto interessato, ma non è stata fornita alcuna risposta.