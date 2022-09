Ater, la morosità vale un miliardo di euro

L’Ater di Roma non rischia il fallimento. Però lo scorso 31 dicembre 2021 ha un credito di oltre 1 miliardo e 54 milioni di euro. Contro il miliardo del precedente esercizio. Lo ha certificato il collegio dei revisori, approvando lo scorso 19 luglio il bilancio di esercizio del 2021.

Morosità accertate dai revisori dei conti

Com’è stato rappresentato nel documento contabile, “ il costante aumento dei crediti verso l’utenza” di 54 milioni in un anno, è considerato un “ fattore indicativo di uno dei più rilevanti punti di criticità dell’azienda”. Ater, in sostanza mostra delle evidenti difficoltà “ad effettuare una efficace azione di recupero, aggravato, anche per l’anno 2021, dalla situazione epidemiologica”. Secondo i revisori, questa condizione “delinea evidenti difficoltà gestionali che compromettono la capacità dell’azienda di operare con tempestività”.

Sempre nel capitolo del “bilancio patrimoniale” è stato evidenziato “il notevole incremento degli anticipi vari e dei crediti verso condomini che ammontano complessivamente a 22,6 milioni di euro”. Situazioni che “denotano evidenti difficoltà organizzative dovute anche alla presenza di personale”.

La morosità di partiti e sindacati

Tra le morosità, ci sono anche quelle causate dai partiti, dai sindacati e dalle associazioni che hanno accumulato importanti ritardi nel pagamento dei canoni di locazione. Aspetto che contribuisce ad alimentare le critiche di quanti, militando tra i partiti d’opposizione, puntando il dito contro l’amministrazione regionale. “Fa sorridere Nicola Zingaretti. Vorrebbe pagare i rincari sulle bollette per gli inquilini delle case popolari, ma non ha recuperato i diversi milioni di euro di morosità dei circoli del Pd, dell'estrema sinistra e della galassia del Psi, Zingaretti si è recato a Tor Bella Monaca e ha bussato alla sezione del Pd per recuperare la morosità del circolo in via dell'Archeologia?” ha commentato Angelo Tripodi, il capogruppo della Lega in consiglio regionale.

I crediti da recuperare ed il caro bollette

Le cifre sui crediti che l’azienda di edilizia territoriale non ha riscosso, sono arrivate anche nelle stanze della Lega. “Complessivamente Ater Roma ha una morosità di un miliardo di euro – ha infatti sottolineato il capogruppo leghista Tripodi - Come fa la Regione Lazio a coprire i rincari sulle bollette anche agli occupanti e ai morosi di una vita? La legge lo consente?” si è chiesto il consigliere. Il riferimento è alla decisione, annunciata proprio dalla regione Lazio con una nota alla fine di agosto. In quell’occasione l’ente governato da Zingaretti aveva dichiarato l’intenzione di mettere in campo un provvedimento per far fronte al caro bollette, coprendo la differenza tra i costi energetici del 2021 e quelli in arrivo per il 2022.