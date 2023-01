Ater e Comune, convivenza difficile: Zevi propone una gestione unificata

Due sistemi che "non si parlano", quello dell'edilizia residenziale pubblica gestito dal Comune e quello dell'Ater, gestito da un'azienda che è un ente pubblico economico e si riferisce alla Regione Lazio. A dirlo è l'assessore alle politiche abitative e al patrimonio di Roma, Tobia Zevi.

Erp e Ater, due realtà che non comunicano

Il patrimonio Erp consta di circa 25.000 appartamenti popolari, quello Ater Roma di ben 48.000. La quasi assenza di comunicazione tra i due enti rende tutto più difficile nella gestione delle graduatorie, nelle assegnazioni, nella tutela degli immobili dal degrado e dalle occupazioni abusive: "Si creano disguidi tali per cui non so che una determinata casa va manutenuta, invece magari è stata già assegnata e questo crea inefficienza". Queste le parole di Zevi all'agenzia Dire, a margine di un incontro pubblico con l'associazione costruttori edili del Lazio per la campagna elettorale di Alessio D'Amato.

Zevi: "Ci sono modelli di gestione alternativi da valutare"

Una dicotomia che per l'assessore va superata creando una gestione unificata degli alloggi destinati alle famiglie più vulnerabili di Roma e provincia: "Esistono modelli alternativi come quello della Toscana - fa sapere Zevi - dove il sistema è stato unificato per province a beneficio dei Comuni o delle Ater provinciali, generando meccanismi di economie di scala e di maggiore efficienza del settore".

"La Regione può delegare Roma come successo per l'urbanistica"

Quindi la responsabilità dovrebbe essere "o solo del Comune o solo di Ater". A deciderlo dovrebbe essere proprio la Regione: "Sull'urbanistica è successo qualcosa di simile", ricorda in conclusione Zevi. In occasione dell'approvazione del collegato di bilancio, infatti, la giunta Zingaretti ha delegato a Roma Capitale diverse funzioni in tema di urbanistica.