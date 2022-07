Ater: la regione punta sulla vendita di 3600 alloggi di pregio

Un piano di alienazione degli alloggi, formulato con l’individuazione dei singoli fabbricati. In tutto sono 3621 gli appartamenti che la regione vuole mettere in vendita, con l’obiettivo di ricavare dalla loro cessione 449,85 milioni di euro.

Come utilizzare le somme ricavate

Le intenzioni sono state messe nero su bianco da una delibera preparata dall’assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani ed attende solo il via libera della relativa commissione regionale. E' un programmna di alienazione degli immobili considerati di “elevato pregio immobiliare”, che contempla anche il piano di reinvestimento dei proventi. Una parte per l’acquisizione di immobili (per un importo stimato intorno € 287,8 milioni) ed un’altra destinata al risanamento economico-finanziario dell’azienda, per l’importo di poco inferiore ai 162 milioni di euro.

Il provvedimento prende in considerazione alloggi diffusi in tutta la città. Dalla Garbatella (dove si punta alla vendita di 920 appartamenti) al Flaminio, passando per San Saba (449 alloggi), Testaccio, Prati, l’Ardeatino e Ponte Lungo, solo per citare alcuni dei numerosi quartieri in cui sono presenti appartamenti di pregio dell’Ater di Roma.

Un piano che erode patrimonio ERP

“A neanche due anni dall’imponente piano vendita (7.500 alloggi circa) e dopo poche settimane dalla vendita della sede centrale, l’Ater di Roma, a seguito dell'approvazione di una delibera di giunta regionale mette in vendita 3.600 alloggi delle zone centrali e semi centrali” ha commentato, con una nota, il sindacato Asia USB “Sembra di vivere in un déjà-vu continuo dove periodicamente il tema del debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riemerge per giustificare mastodontici piani vendita che sempre più vanno ad erodere il già insufficiente patrimonio di case popolari, in un momento in cui queste servirebbero come non mai”.

Gli sconti sul valore di mercato

La delibera approvata all’unanimità dalla giunta Zingaretti, contempla anche dei consistenti sconti per gli attuali inquilini. Il piano di alienazione infatti prevede che il costo degli alloggi sia calcolato in base ai valori OMI (osservatorio mercato immobiliare) a cui applicare una riduzione in base allo stato occupazionale (del 30% se il locatario ha una morosità superiore ai 3 mesi e del 40% se invece è in regola con i pagamenti)cui si può sommare un ulteriore taglio del 10% per gli edifici realizzati da più di 25 anni. In ogni caso Ater di Roma è chiamata a effettuare prima della vendita degli alloggi “una puntuale rilevazione”si legge nella delibera “dei criteri per l’applicazione della riduzione del valore OMI”.

Per quanto riguarda la vendita, le condizioni sono quelle previste dalla legge regionale n.27 del 2006. Cosa che prevede, ad esempio, la possibilità di acquistare pagando un mutuo trentennale con un anticipo del 30%. Per le famiglie che hanno difficoltà di accesso al mutuo, sono previste formule a riscatto, che presuppongono però un aumento mensile del canone di locazione.

Richieste dal Campidoglio

In attesa di sapere se la commissione competente approverà o meno la delibera, la giunta Zingaretti resta in silenzio. Parla invece il campidoglio, attraverso il consigliere democratico Yuri Trombetti, presidente della commissione comunale sulle politiche abitative. “L’interlocuzione con l’assessorato regionale è aperta. La nostra richiesta – ha spiegato Trombetti – è di scongiurare il ricorso alla mobilità: in altre parole chi è in regola con i pagamenti, ma non ha la possibilità di acquistare il proprio alloggio, chiediamo che rimanga a stare nel suo alloggio. Altra cosa che vorremmo fosse fatta, è di considerare il valore OMI del semestre più basso”. Questo perché l’osservatorio del mercato immobiliare ogni 6 mesi rende noti i propri calcoli. E poiché l’avvio del programma di alienazione potrebbe avvenire anche tra un anno, si propone di andare incontro agli inquilini Ater, scegliendo il valore di mercato più basso. “Ultima richiesta che abbiamo formulato è quella di scorporare da questo piano di alienazione i villini di San Saba, la cui cessione dovrebbe essere contemplata da una delibera a parte, che tenga presente l’OMI del 2014”. Queste le richieste della commissione.

L'errore di Ater

Nel tardo pomeriggio del 29 luglio Ater di Roma, ha fatto sapere che “nella concitata fase finale per l’invio dell’elenco degli immobili da inserire nel programma di vendita” si legge in una nota “Ater di Roma ha erroneamente trasmesso una versione non aggiornata dell’elenco degli immobili da destinare al piano”. Sentita la regione Lazio, a cui nel frattempo è stato mandato il corretto elenco degli immobili, lo scostamento si aggira intorno alle 50 unità.