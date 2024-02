Imu e Tasi, è scontro tra Ater e Comune per un maxi-debito di 172 milioni di euro

Un maxi-debito di 172 milioni di euro tiene appesa ad un filo l'Ater di Roma, azienda regionale che gestisce poco meno di 50mila alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio capitolino. Un'esposizione che fa riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018, chieste a dicembre scorso dal Campidoglio per Imu e Tasi non pagate.

Guerra dell'Imu tra Ater e Comune

Se ci fosse stato bisogno ancora di andare a fondo nei motivi dello scontro quotidiano tra Campidoglio e Pisana, sulla gestione delle case popolari, ecco che c'è il bilancio previsionale 2024 di Ater a chiarire ogni contorno di una vicenda spinosa. Nel documento programmatico approvato il 13 febbraio, l'azienda guidata dal commissario straordinario Orazio Campo e dalla direttrice generale ad interim Edmonda Rolli, dedica ampio spazio al contenzioso economico. Perché incide pesantemente sulle sorti di Ater, rappresentando oltre il 70% della capacità di spesa.

Il maxi-debito di 172 milioni di euro

Il 6 dicembre scorso Roma Capitale, precisamente il dipartimento risorse economiche, ha notificato quattro avvisi di accertamento agli uffici di lungotevere Tor di Nona 1. Sono tutti riferiti a Imu e Tasi degli anni d'imposta 2017 e 2018, per un totale di 115 milioni 300mila euro. Precedentemente, si legge nella relazione contabile per il 2024, già sono arrivati accertamento per il 2016, che ammontano a 57 milioni di euro. L'esposizione totale di Ater verso Roma Capitale è quindi di ben 172 milioni di euro.

Perché Roma Capitale chiede gli arretrati

Per il Comune, fa sapere Ater, è inapplicabile l'esenzione prevista dall'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011 per gli alloggi sociali, come definiti da un decreto del ministero delle Infrastrutture nel 2008. L'azienda territoriale ha dichiarato l'applicabilità della legge, ai fini della liquidazione del tributo, fin dal 2014. Lo differenza di interpretazione è sulla definizione di alloggi sociali e alloggi regolarmente assegnati, per le quali categorie Ater considera doverosa l'esclusione dal pagamento dell'Imu e la detrazione di imposta. Il Comune non riconosce questa applicazione della legge e così adesso sarà la commissione tributaria provinciale a doversi esprimere. Intanto sul 2016, poi su 2017 e 2018. "Ma l'azienda - scrivono i vertici Ater - in modo uniforme con gli altri enti di edilizia residenziale pubblica e aderendo alle indicazioni fornite al riguardo da Federcasa fin dal 2014, ha correttamente ritenuto di considerare esenti da Imu gli alloggi di proprietà, aventi i requisiti di alloggi sociali".

Ater rischia l'insolvenza "e la parasili finanziaria"

Una decisione, quella dei giudici tributari, che sa di vita o di morte per Ater. "Il carico fiscale complessivo derivante dall’eventuale applicazione dell’Imu - si legge nella relazione - , sommato al valore medio delle imposte liquidate a titolo di Ires ed Irap, avrebbe un peso superiore al 70% del valore annuale contabilizzato in bilancio per canoni di locazione, assorbendo in tal modo la quasi totalità delle risorse economiche aziendali ed impedendo di fatto lo svolgimento di ogni attività ordinaria, che, in tale scenario, dovrà essere supportata da specifici trasferimenti da parte dell’Ente sovraordinato".

In altre parole: se Ater dovrà sborsare quei 172 milioni di euro e continuare a pagare Imu e Tasi per gli anni a venire, gli alloggi popolari di Roma verranno lasciati a loro stessi, con tutte le problematiche esistenti relative alla manutenzione. A meno di un intervento della Regione Lazio. Ater rischia l'insolvenza, qualora altri accertamenti arrivassero per le annualità dal 2019 ad oggi: "L’attivazione delle conseguenti misure di riscossione coattiva condurrebbe l’ente in uno stato di insolvenza che non consentirebbe di far fronte ad alcun impegno finanziario, causandone la completa paralisi finanziaria".