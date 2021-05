Ater mette all'asta 22 appartamenti: da Garbatella a Montesacro tutti gli alloggi in vendita

Ventidue appartamenti all’asta. Ater continua con la vendita del suo patrimonio immobiliare, puntando alla cessione di alloggi distribuiti in tutta la città. Da Flaminio a Donna Olimpia, passando per quartieri come Bologna, Sacco Pastore e l’immancabile Garbatella. L’azienda punta a fare, con questo lotto la cui asta è fissata dal 19 al 21 maggio, almeno 4,1 milioni di euro.

Montesacro

Spiccano in questo lotto una serie di appartamenti nella zona di Sacco Pastore/Montesacro. Al civico 34 di via Gargano è infatti in vendita un primo piano di 5 vani, in un palazzo senza ascensore, di circa 96 metri quadrati che si può provare a prendere a 203mila euro. Un po’ più consistente è invece il prezzo d’asta fissato per un alloggio di 127 metri quadrati, nella stessa zona, ma situato al secondo piano di un immobile in via Valdinievole, questa volta con ascensore ed anche un balcone. Gli acquirenti possono provare ad aggiudicarselo al prezzo di 274mila euro.

Garbatella

Il quartiere che nel 2020 ha festeggiato il suo centenario continua ed essere al centro delle operazioni di dismissione dell’azienda territoriale di edilizia residenziale. In via Caffaro c’è un appartamento di cinque vani e mezzo, con balconi, situato al primo piano di un palazzo con ascensore che complessivamente si sviluppa su 81 metri quadrati e la ci base d’asta è stata fissata a 184mila euro. In via Luigi Fincati c’è invece un alloggio più grande, di 97 metri quadrati, in un appartamento senza ascensore, che si può tentare di prendere a 207mila euro. In via Guglielmo Massaia invece, difronte al cosiddetto “albergo rosso”, è invece in vendita un appartamento con terrazzo di 79 metri quadrati a 168mila euro.

Altre zone

Non distante dalla Garbatella si può provare a prendere un appartamento di 100 metri quadrati in via Marco Polo 208mila euro oppure cambiando zona, in piazza Santa Maria Liberatrice, nel cuore del Testaccio, c’è un appartamentino di tre vani, al primo piano, il cui prezzo a base d’asta è stato in 168mila euro.

Il prezzo pregiato

Il prezzo pregiato di questo lotto si trova al Flaminio. IN via Enrico Chiaradia, infatti, è in vendita un appartamento di 4 vani e mezzo, per un totale di 90 metri quadrati. L’alloggio è situato al secondo piano e nell’immobile è comunque presente anche l’ascensore. La base d’asta in questo caso è di 315mila euro. La somma più consistente è giustificata sicuramente dal quartiere, tra i più cari della Capitale.

La vendita all’asta

La procedura di vendita all’asta si svolgerà tra il 19 ed il 21 maggio. Per partecipare bisogna versare una piccola causazione, il cui importo non può tuttavia essere inferiore al 10% della base d’asta a cui è venduto l’immobile.

L’incanto si terrà in sessioni della durata di 3 minuti entro cui ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’Offerta Palese in aumento rispetto al prezzo base d’Incanto di mille euro.

Visitare gli immobili

E’ possibile, sul sito dell’Ater di Roma, effettuare delle prenotazioni. Considerata la necessità di adottare le misure di contenimento del Covid 19, bisogna effettuare tassativamente entro le ore 13.30 del giorno feriale precedente a quello che, l’ente, fissa per la vista. Saranno accettate massimo tre persone alla volta.