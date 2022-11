Oltre 2.000 candidati alle selezioni per nuovi autisti Atac

Sono stati oltre 2.000 gli aspiranti autisti Atac che la scorsa settimana si sono presentati al Centro Congressi Autoditorium della Tecnica all’Eur per partecipare alle prime selezioni organizzate dell’azienda sulla base di un bando pubblicato a inizio ottobre.

Le selezioni proseguiranno nelle prossime settimane, e sono finalizzate a stilare una graduatoria da cui attingere per le future assunzioni, 350 spalmate sul biennio 2023/2024 a seconda dei fabbisogni dell’azienda. Ai candidati inseriti in graduatoria verrà offerto inizialmente un contratto a tempo determinato della durata di due anni, al termine del quale seguirà un contratto indeterminato.

“È il primo passo della strategia che Atac sta costruendo in vista del prossimo anno, quando partirà il nuovo piano industriale che rinnoverà e rilancerà l'azienda”, hanno fatto sapere dall’azienda a inizio ottobre, in concomitanza con la pubblicazione del bando. La graduatoria finale sarà stilata sommando il punteggio ottenuto al test psicoattitudinale dai candidati risultati idonei al colloquio ai punteggi relativi agli eventuali requisiti preferenziali, e rimarrà valida per 2 anni a partire dalla data della sua pubblicazione. Da qui Atac attingerà per l’assunzione di autisti da inserire in organico nei prossimi due anni.

“Il bando è il primo passo verso il rilancio dell’azienda in vista dell’uscita dal Concordato - aveva detto l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - Atac in questo modo evita soluzioni tampone ed emergenziali e segue la strada delle assunzioni stabili perché, come abbiamo sempre sostenuto fin dal nostro arrivo, l’azienda ha bisogno di personale qualificato per il trasporto pubblico locale, per la città di Roma e per il particolare tipo di servizio che i conducenti devono svolgere”.