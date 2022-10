Atac cerca 350 autisti per la nuova graduatoria: come partecipare alle selezioni

Atac cerca nuovi autisti da inserire nella graduatoria per le assunzioni relative al biennio 2023/2024. La partecipata del Comune ha pubblicato il bando, annunciando che selezionerà un massimo di 350 candidati che costituiranno il “bacino” da cui attingerà per le future assunzioni, specificando che “darà priorità assoluta ai candidati dipendenti delle aziende del Gruppo Roma Capitale, fermo restando il positivo superamento di tutte le fasi dell’iter selettivo”.

L’obiettivo è sopperire alla cronica mancanza di personale, che ad agosto, in vista della riapertura delle scuole, aveva costretto Atac a correre ai ripari e a stringere un accordo con i principali sindacati, Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti ed Ugil autoferrotranvieri per siglare un piano di assunzione sulla base della vecchia graduatoria per l’assunzione di 86 autisti a tempo determinato. Altri 130 dipendenti sono invece stati individuati tramite contratto interinale per il periodo che va da ottobre a dicembre del 2022.

Auti?ti Atac, i requisiti per partecipare alle selezioni

Il nuovo bando era quindi particolarmente atteso, perché consentirà di individuare i 350 candidati che verranno assunti a seconda delle esigenze nei prossimi due anni. Tra i requisiti minimi per partecipare alle selezioni ci sono il compimento di 21 anni d’età, essere in possesso di patente di guida di categoria D e di carta di qualificazione del conducente, avere il diploma di scuola secondaria di primo grado. Requisiti preferenziali sono invece almeno due anni di esperienza come conducente nel traporto pubblico locale o gran turismo, il diploma di scuola superiore, la residenza nella provincia di Roma e il possesso della patente di categoria E. Ognuno di questi requisiti darà punti in più utili per scalare la graduatoria.

Atac cerca autisti: come inviare la domanda

L’iscrizione alla selezione può avvenire esclusivamente tramite la compilazione di tutti i campi del form on-line disponibile presente sul sito generazionevincente.it (la società cui Atac si appoggia per le selezioni), seguendo le indicazioni, dalle ore 00.01 di lunedì 3 ottobre ed entro e non oltre le 23.59 di lunedì 17 ottobre 2022.

Oltre alla compilazione del modulo, i candidati dovranno allegare il curriculum vitae e il modello di dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti minimi.

Come si svolge la selezione

Una volta chiuso il bando Atac eseguirà un primo screening delle candidature arrivate, e le persone selezionate verranno convocate per sostenere un test psicoattitudinale, che si terrà nei giorni 26, 27 e 28 ottobre. Entro il 19 ottobre 2022 sarà pubblicato sul sito di Atac S.p.A. www.atac.roma.it nella sezione “Lavora con Noi” e sul sito https://lavoro.generazionevincente.it nell’apposita sezione "Selezioni Autisti ATAC Roma 2022" l’elenco dei candidati convocati alla prova.

Sulla base del punteggio ottenuto al test sarà stilata la graduatoria di merito, pubblicata sugli stessi siti. La terza fase prevede che i primi 350 candidati in graduatoria siano chiamati a sostenere un colloquio svolto da psicologi: i nominativi verranno condivisi con le stesse modalità precedenti entro il 3 novembre 2022, e la prova avverrà prevedibilmente nei giorni 15-16-17 novembre 2022 (salvo diverso calendario).

La graduatoria finale sarà stilata sommando il punteggio ottenuto al test psicoattitudinale dai candidati risultati idonei al colloquio ai punteggi relativi agli eventuali requisiti preferenziali, e rimarrà valida per 2 anni a partire dalla data della sua pubblicazione. Da qui Atac attingerà per l’assunzione di autisti da inserire in organico nei prossimi due anni.

Assunzione a tempo determinato per due anni

L’assunzione è prevista con contratto a tempo determinato di durata biennale, l’inquadramento professionale è quello di operatore di esercizio par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri, con orario di lavoro di 39 ore settimanali. Saranno applicate le norme di legge nonché la disciplina economica e normativa prevista dal CCNL Autoferrotranvieri, con esclusione del trattamento aziendale ERA1 per l’intero periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato. Gli eventuali assunti saranno assegnati a strutture e siti aziendali individuati da Atac in base alle esigenze organizzative e produttive tra le sedi dislocate nel Comune di Roma Capitale.

L’azienda ha specificato che riserverà 50 posti per candidati appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 L. 68/99 comma 2 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763). A questi candidati è riservata specifica graduatoria e saranno assunti fino a concorrenza quota prevista.