Atac, scaduti i termini per i rimborsi Covid: 200mila domande in lavorazione. Priorità agli studenti

Il 30 settembre si è concluso il periodo utile per poter chiedere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati causa lockdown. Dal 10 agosto, quando Atac ha avviato per conto dei partner Metrebus il sito per inoltrare le richieste, sono state perfezionate circa 200 mila domande, 15 mila delle quali, fa sapere l'azienda del trasporto pubblico, sono già state autorizzate.

Oltre la metà di queste ultime ha riguardato studenti titolari di un abbonamento elettronico metrebus Lazio a zone, a cui Atac, si legge nella nota stampa diffusa in queste ore, "ha dato priorità per favorire l'acquisto del nuovo abbonamento attraverso il voucher di rimborso prima della data di rientro a scuola".

"Nel periodo considerato il servizio di Customer care ha dato supporto a quasi 4.500 clienti bisognosi di assistenza" spiega ancora Atac. "Circa il 98% di queste richieste di assistenza sono state soddisfatte entro 7 giorni. Un risultato che testimonia il grande sforzo messo in campo per gestire in tempi brevi la grande mole di istanze pervenute dagli abbonati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutte le richieste presentate e completate, è la promessa, si vedranno riconosciuto entro la fine dell'anno il prolungamento dell'abbonamento annuale, per il periodo riconosciuto dalle norme, o il rilascio di un voucher per l'acquisto di un altro abbonamento mensile.