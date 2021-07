Atac, Raggi promette “120 nuovi autisti”: monta la protesta dei precari

Vogliono certezze sul futuro per uscire dalla perenne instabilità e le chiedono immediatamente. Monta la protesta dei lavoratori precari di Atac che già giovedì scorso, in occasione della seduta dell’Assemblea Capitolina, hanno protestato sotto al Campidoglio. Circa 300 tra autisti e operai in attesa dell’agognata stabilizzazione all’interno dell’azienda dei trasporti di Roma “che - dicono i sindacati - è già alle prese con una carenza cronica di 300-400 unità di personale”.

Atac, Raggi: "Assumeremo 120 nuovi autisti"

Per adesso i precari di Atac dovranno accontentarsi della proroga del contratto, sempre a termine. Ad annunciarlo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook. "La stabilizzazione dei dipendenti di Atac sta richiedendo più tempo del previsto. Per evitare di intercorrere in un'interruzione del rapporto abbiamo proceduto con una proroga di tre mesi del rapporto in corso in modo che gli autisti con contratto a tempo determinato non subiranno modifiche contrattuali e poi potranno diventare a tempo indeterminato. La trasformazione ci sarà. Per gli autisti non cambia nulla. Assumeremo poi - ha annunciato la sindaca - altri 120 nuovi autisti".

La protesta dei precari di Atac: la proroga dei contratti non basta

Un proroga che lascia autisti, meccanici e operai nell' attesa di certezze per il futuro e scontenta i sindacati. “Questo pone forte preoccupazione per i stessi lavoratori, per la tenuta concordataria, per i cittadini che saranno privati del servizio di trasporto. Non siamo più disposti a soprassedere all' immobilismo di questa amministrazione che vive di slogan elettorali quando è a rischio la mobilità romana. Non ci fermeremo fino a che non avremmo trovato soluzioni accettabili”. Lunedì 5 luglio la nuova mobilitazione in Campidoglio: da Atac a Roma Metropolitane, passando per Farmacap i lavoratori delle partecipate del Comune tornano a protestare.