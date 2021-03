Atac, 15 addetti alla pulizia rischiano il licenziamento: è corsa contro il tempo per salvarli

Sono a rischio licenziamento 15 addetti alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi di Atac: la società che subentrerà nel servizio il prossimo 16 marzo si è aggiudicata la gara presentando un'offerta economica che non terrebbe conto del gruppo di lavoratori. Nel capitolato di gara non ci sono “eppure fino a oggi hanno garantito il servizio attraverso 480 ore settimanali di prestazione lavorativa resa" - hanno spiegato Filcams-CGIL Roma Lazio, Fisascat-CISL di Roma Capitale e Rieti e Uil Trasporti di Roma e Lazio ieri in protesta davanti alla sede di Atac in via Prenestina.

Atac, 15 addetti alla pulizia a rischio licenziamento

Per evitare i licenziamenti dei lavoratori "scomparsi" dagli elenchi allegati al bando di gara è corsa contro il tempo. “Atac ci ha ricevuto ed ha ascoltato le nostre ragioni: abbiamo ribadito che è inaccettabile che la successione di aziende nella gestione del servizio di pulizia e sanificazione degli autobus sia la causa della perdita di 15 posti di lavoro, consentendo che le persone coinvolte siano gettate in un vero e proprio ‘limbo’ occupazionale. E’ paradossale che possa esserci questa prospettiva per dei lavoratori che, a maggior ragione in questo momento di pandemia, - hanno scritto i sindacati in una nota - svolgono una mansione delicata e importante, garantendo la salute pubblica a bordo mezzi”.

Corsa contro il tempo per salvare gli addetti a sanificazione mezzi Atac

L’azienda dei trasporti del Comune si è impegnata a convocare, prima del prossimo confronto sindacale per il cambio appalto, programmato per il prossimo 8 marzo, la società uscente e quella subentrante, “al fine di individuare soluzioni condivise a tutela di tutti i lavoratori e di un servizio fondamentale”.

“Accogliamo positivamente il fatto che l’azienda ci abbia ascoltato, ma adesso - incalzano le organizzazioni sindacali - si deve agire rapidamente e con responsabilità per tutelare il futuro di 15 lavoratori: faremo tutto il possibile affinché il cambio appalto non sia pagato a caro prezzo dai lavoratori”.



Laddove non si garantisse il mantenimento dei posti di lavoro i sindacati sono pronti a dichiarare lo stato di agitazione dei lavoratori addetti alle pulizie e sanificazione in tutti i depositi di Atac, "per poi arrivare a proclamare uno sciopero che tutti i soggetti coinvolti dovrebbero avere l'interesse di evitare, anche in considerazione della ripresa dei contagi”.