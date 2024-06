Atac, si è dimesso il direttore del personale. Ora si cerca un sostituto

In carica dal 1° dicembre 2022, ha voluto salutare con una lunga lettera tutti i dipendenti. Si è dimesso dal suo ruolo di direttore del personale di Atac Antonio Serra. Il suo lavoro in azienda terminerà ufficialmente il 1° ottobre, così come comunicato al direttore generale della municipalizzata.

Una decisione, ha voluto precisare, “maturata per motivi estranei all’attività professionale ma che, essendo strettamente legati alla mia vita privata, non mi consentono di affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi mesi con la dovuta serenità, attenzione, impegno”. Il riferimento è chiaramente al Giubileo 2025, appuntamento per il quale Atac si sta preparando assumendo nuovi autisti ed operai.

Una decisione, scrive ancora Serra ai dipendenti, “sofferta, ponderata a lungo” e arrivata a “malincuore”. “Amo il mio lavoro – ha aggiunto – che da almeno 30 anni mi permette di dedicare le mie energie, la mia professionalità e la mia esperienza al bene dell’azienda e dei suoi lavoratori, a tutti i livelli”.

Passaggio di consegne

Sul portale di Atac è già pubblicato l’annuncio per la ricerca di un nuovo direttore, con le domande che si potranno presentare fino alla mezzanotte dell’8 luglio 2024. Serra ha specificato che consegnerà, a chi prenderà il suo posto, “un’azienda pronta ad affrontare le importanti sfide che ci attendono nei prossimi mesi”.

Serra si dice sicuro del fatto che “Atac riuscirà a portare pienamente a compimento il progetto di rilancio e sviluppo nel quale è impegnata; mi spiace solamente di non poter cogliere direttamente tale risultato”. La lettera si chiude con i ringraziamenti di Serra “per il supporto ricevuto in questo periodo della mia vita”.