I dipendenti Atac a lezione contro razzismo, sessismo e discriminazione

Parte oggi per i dipendenti di Atac un percorso formativo contro “ogni forma di discriminazione”, finalizzato a sensibilizzare il personale dell’azienda capitolina di trasporto e a “favorire un ambiente inclusivo, accogliente, non giudicante”, così da prevenire “ogni episodio di discriminazione interno ed esterno”.

A poco più di un mese dall’annuncio choc trasmesso dagli altoparlanti della linea A (“Attenti agli zingari”, hanno sentito scandire i passeggeri), il personale amministrativo e lo staff operativo di Atac seguirà dunque una serie di incontri per contrastare “razzismo, sessismo, abilismo e omolesbobitransfobia”, sulla scia della sperimentazione avviata nel biennio 2019-2020 che ha coinvolto verificatori e bigliettai.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questa iniziativa che si pone sulla strada già tracciata da quelle sviluppate su analoghi argomenti per il personale di Roma Capitale - hanno detto Michela Cicculli e Giovanni Zannola, presidenti delle commissioni capitoline Pari Opportunità e Mobilità - Ricordiamo in particolare i corsi di formazione sulle tematiche Lgbt rivolti alle/ai dipendenti capitolini che hanno avuto un grande successo, coinvolgendo moltissime lavoratrici e lavoratori”.

Proprio in commissione, a ottobre 2022, era stata avanzata la proposta di estendere i corsi anche ai dipendenti delle aziende partecipate: “Ringraziamo Atac per questa scelta, il personale dell’azienda che si occupa di questa formazione, tutte le dipendenti e i dipendenti che hanno partecipato e parteciperanno ai corsi e Agedo che ha preso parte all’organizzazione del percorso formativo”, concludono Zannola e Cicculli.