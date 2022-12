Il Campidoglio chiude il concordato di Atac

A cinque anni dalla firma della delibera che lo ha sancito, arriva una svolta fondamentale per Atac e per il trasporto pubblico cittadino: la chiusura anticipata del concordato Atac da 1,3 miliardi di debito, ufficializzato nel 2018 dalla giunta Raggi per impedire il fallimento della municipalizzata.

Venerdì mattina in Campidoglio è stato lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a ufficializzare il traguardo, un obiettivo che la giunta aveva indicato come prioritario per il rilancio dell’azienda e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico cittadino, soprattutto in vista del Giubileo e di Expo2020: “La chiusura del concordato è un passaggio fondamentale - ha detto Gualtieri - Atac è stata risanata e salvata, ora riacquisisce capacità di finanziamento e di investimento, anche senza accantonamento, e può tornare sul mercato”.

117 milioni da trovare in un anno per chiudere il concordato

“La nuova amministrazione si è trovata un fardello di 117 milioni da trovare in un anno per rispettare i tempi e chiudere tutto - ha aggiunto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè - Ci siamo riusciti e oggi Atac può depositare il secondo riparto di pagamento a saldo dei creditori entro il termine stabilito".

In totale sono stati 17.100 i creditori e 300mila i crediti gestiti nei tre anni di procedura di concordato continuativo. Numeri snocciolati da Alberto Zorzan, direttore generale di Atac: “Ho appena ricevuto il documento dei commissari del tribunale di accettazione della chiusura anticipata - ha detto Zorzan in Campidoglio - Ora potranno riprendere investimenti e altre attività. Non ci sarebbe stato questo risultato senza il lavoro di squadra. È il miglior regalo di Natale che potevamo farci".

A breve una gara da mezzo miliardo per l'acquisto di nuovi tram

Proprio a causa della situazione pregressa di Atac, la spesa per la fornitura energetica per il 2023 era stimata in 130 milioni di euro: “Abbiamo dovuto versare 24 milioni cash di cauzione alla società fornitrice - ha chiarito ancora Zorzan - Non era possibile all'epoca fare ricorso alle fideiussioni per lo stato in cui si trovava Atac. A breve usciremo con una gara per l'acquisto di tram. Sarà una gara da mezzo miliardo di euro, e credo che in Europa non ce ne sia mai stata una così grande. Riteniamo che le prime vetture tram arriveranno per il Giubileo. Tra i primi atti la restaurazione del deposito di piazza Maggiore e la sostituzione delle vetture Stanga, arrivate alla fine della loro vita tecnica".

Le tappe fondamentali per la chiusura anticipata del concordato

A consentire che il concordato venisse chiuso positivamente hanno contribuito diversi fattori: da un lato il riconoscimento di crediti da parte del Comune ad Atac e il mancato riconoscimento di 14,8 milioni a Roma Tpl, dall’altro la cessione di alcuni immobili attraverso il piano di valorizzazione.

Dalla cessione degli asset era previsto infatti che Atac potesse incassare 23 milioni di euro, complice la vendita dell’ex Centro Carni di via Severini, delle sottostazioni elettriche situate tra Garbatella, San Paolo e Nomentano, dell’ex deposito Atac di via Severo (San Paolo) e dell’ex sede di Roma Metropolitane, il palazzo di via Tuscolana 171-173 che Roma Capitale vuole acquistare per mettervi i propri dipendenti al costo di circa 6,8 milioni. Il resto del risanamento, compresa la definizione dei crediti esigibili nei confronti del Campidoglio, verrà completato nel prossimo quadriennio.

"Noi qui non facciamo demagogia, risolviamo problemi. Noi i problemi che ereditiamo li risolviamo, e' inutile fare polemiche con chi ci ha preceduto”, ha sottolineato Gualtieri, più “morbido” rispetto a Patanè, che in passato aveva definito il concordato firmato Raggi “un’operazione scellerata”.