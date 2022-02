In Atac torna il cda. Tra i consiglieri il direttore dell'azienda dei trasporti di Milano

In Atac si torna all'organo collegiale del consiglio d'amministrazione. Niente più amministratore unico. Il cambio non comporterà nessun maggior onere per la società, con l'attuale au Giovanni Mottura che verrà confermato nel ruolo di presidente e l'ingresso come consiglieri di Arrigo Giana, già ad di Cotral e attualmente dg di Atm, la società milanese dei trasporti, e della dottoressa Francesca Di Donato. È quanto prevede la proposta del sindaco Roberto Gualtieri, illustrata stamattina alle commissioni capitoline congiunte Bilancio e Mobilità, che hanno espresso il proprio parere favorevole (rispettivamente con 6 favorevoli e 5 astenuti e 6 favorevoli e 3 astenuti), dal capo di Gabinetto, Albino Ruberti. Il quadro apicale di Atac verrà completato dall'individuazione di un direttore generale, per il quale è in corso una call.

Nel cda anche il direttore di Atm

"Per quanto riguarda Atac, il primo elemento da sottolineare è il passaggio all'organo collegiale. Sui nominativi la proposta prevede Giovanni Mottura presidente, perché ha già seguito la parte del concordato e quest'anno ci saranno nuove scadenze, quindi la valutazione è stata di confermarlo seppur con un ruolo diverso", ha spiegato Ruberti. "Nel consiglio di amministrazione ci sarà poi una personalità skillata sulla parte trasportistica, già in Cotral con un piano di rilancio oggettivo dell'azienda che dopo grandi difficoltà oggi è in piena salute, che è Arrigo Giana: sarà consigliere con delega alla Pianificazione strategica e avrà una funzione specialistica su trasporti. Il terzo consigliere sarà la dottoressa Francesca Di Donato, che ha una competenza sull'aspetto del bilancio e ci sarà quindi complementarietà con le altre figure, considerando sempre la fase concordataria".Anche Atac, come Risorse per Roma, ha puntualizzato il capo di Gabinetto, "ha un contratto di servizio in fase di proroga e sarà molto importante il passaggio, su cui è al lavoro l'assessore alla Mobilità, sul nuovo contratto di servizio con proposte di Giunta che saranno sottoposte a commissioni e Consiglio".

In merito al doppio impegno di Giana tra Roma e Milano, su cui aveva manifestato perplessità il capogruppo di Forza Italia-Udc, Marco Di Stefano, per Ruberti "si tratta di una scelta di assoluta qualità, Giana è certamente una persona di grandissima professionalità che ha dimostrato di saper raggiungere sempre risultati molto importanti nelle aziende in cui è stato e con l'esperienza in Cotral conosce bene anche la realtà del nostro territorio. In Atac non sarà ad ma consigliere con una delega specifica e quindi c'è compatibilità nel fare il capo azienda in un'altra realtà e il consigliere qui: è assolutamente possibile per tempi e impegni, diverso sarebbe stato se avesse assunto ruolo di capo azienda", ha concluso il capo di Gabinetto.

Sala: "No a fusione aziendale, ma sì a collaborazione"

"La nomina del direttore generale di Atm Arrigo Giana nel Cda dell'Atac non porterà ad alcuna fusione", ma tra le due aziende "c'è voglia di collaborare". A spiegare ulteriormente il ruolo attribuito a Giana è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a margine dell'evento di presentazione dell'accordo tra A2A e il Politecnico. "In alcuni momenti della storia Milano è stata accusata di essere egoista e di non voler aiutare", puntualizza il primo cittadino. Secondo Sala, "questa operazione ha senso perché Roma ha grandi qualità, ma dal punto di vista dei trasporti Milano ha qualcosa da insegnare", conclude.

Gualtieri: "Lavoriamo a partnership"

"Sala ha detto la situazione com'è, stiamo collaborando" ha poi commentato il sindaco Gualtieri a margine di una conferenza stampa. "C'è una collaborazione molto forte le tra due aziende a partire da Pnrr e bus elettrici. E' molto positivo l'ingresso di Giana", anche direttore generale di Atm, nel Cda di Atac. "Si lavora ad una partnership".

(Fonte Agenzia Dire)