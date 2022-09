In arrivo 75 nuovi bus ibridi per Atac: "Saranno 1.200 entro il 2026"

Prosegue la modernizzazione della flotta di autobus di Atac, con l'obiettivo primario di renderla più sostenibile e rientrare così negli obiettivi di taglio delle emissioni e di efficienza del trasporto pubblico posti a livello locale e anche europeo.

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha annunciato lunedì che la giunta capitolina ha inoltrato un nuovo ordine di acquisto per la fornitura di 75 nuovi bus elettrificati (mild hybrid), per un investimento complessivo di quasi 25 milioni di euro.

“I 75 mezzi vanno ad aggiungersi ai 51 bus a metano e ai 70 ibridi entrati in servizio nei mesi scorsi - ha detto Patanè - e rappresentano il proseguimento di un percorso che ci porterà a rivoluzionare il trasporto pubblico di Roma all’insegna della sostenibilità e della qualità dei mezzi, garantendo una maggiore sicurezza agli utenti”.

L’obiettivo è rinnovare l’ormai vetusto parco mezzi circolante arrivando ad avere entro il 2026 a oltre 1200 nuovi mezzi, che andranno gradualmente a sostituire gli autobus arrivati ormai a fine vita. Atac oggi ha un parco mezzi tra i più inquinanti in Europa: come evidenziato anche da Dossier, a Roma tre mezzi su quattro sono ancora a diesel, e solo il 25% utilizza tecnologie ibride, alimentazione elettrica o Gpl. Su circa 2.000 bus complessivi, Atac ne mette in servizio ogni giorno circa 1500, e di questi solo 100 sono ibridi.