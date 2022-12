Assunti 100 nuovi insegnanti nelle scuole d'infanzia romane

Al via dal primo dicembre le firme del contratto a tempo indeterminato di 100 insegnanti della scuola dell'infanzia. Si tratta della prima tranche di assunzioni stabilite dalla giunta capitolina a fine luglio scorso, un “pacchetto” che prevede un totale di 600 assunzioni, tra educatrici dei nidi e insegnanti della scuola dell'infanzia, tra il 2022 e il 2023, al fine di potenziare l’organico delle strutture educative e scolastiche.

“È un altro tassello importante per la scuola e un'assunzione di responsabilità di questa amministrazione di cui sono orgogliosa: scegliamo di investire sull'istruzione a partire dal rafforzamento del corpo docente - ha detto l’assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli - Abbiamo segnato un percorso controcorrente rispetto al definanziamento del settore che da troppi anni significa una precarietà lunghissima: scegliamo la stabilità del lavoro e la continuità per garantire maggiore qualità dei servizi. Oggi è l'inizio, ora si procederà come previsto dalla Memoria anche per le educatrici dei nidi, sia per il 2022 che per il 2023”

“Tra oggi e domani cento insegnanti della scuola dell’infanzia firmeranno il contratto a tempo indeterminato con Roma Capitale, un’ottima notizia per l’amministrazione capitolina e per una parte di personale in attesa di stabilizzazione da oltre 10 anni - ha aggiunto l’assessore alle Politiche del Personale, Andrea Catarci - La proposta di modifica al piano assunzionale che abbiamo portato in Giunta lo scorso 3 novembre rientra tra i primissimi interventi realizzati a seguito dell’attribuzione della delega alle politiche del personale: un atto preliminare e necessario a permettere di realizzare in tempi brevi la prima parte dell’accordo di luglio, con i 100 ingressi odierni ai quali faranno seguito tra pochi giorni 100 assunzioni di educatori e educatrici”.