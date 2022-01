Concorso al Comune di Roma, attesa (quasi) finita: il Campidoglio annuncia le assunzioni

L’attesa è quasi finita. “Un mese al massimo”, è quanto si apprende da fonti del Campidoglio, e poi i vincitori del concorso al Comune di Roma saranno assunti. Roma Capitale si prepara all’ingresso di nuovo personale: dagli assistenti sociali, agli avvocati, e poi istruttori amministrativi e funzionari, agenti della Polizia Locale.

Il concorso al Comune di Roma da 1512 posti

Un “concorsone” da 1512 posti, di cui 42 da dirigente, che si è svolto l’estate scorsa in piena pandemia portando nei padiglioni della Fiera di Roma circa 230mila candidati. Tra mascherine, distanziamento e file ordinate per l’ingresso e l’uscita, gli aspiranti dipendenti comunali si sono cimentati con una prova unica, scritta e digitale. 21 il punteggio minimo per risultare idonei.

Idonei al “concorsone”: a Roma mancano 280 vigili

Tra funzionari ed amministrativi 1470 i posti messi a bando, 3280 gli idonei complessivi. Ma se l’elenco degli idonei per il profilo di istruttore amministrativo conta 1759 persone per 250 posti, manca invece una quota sostanziosa nel fabbisogno di vigili: solo 223 coloro che hanno superato la prova per il profilo di istruttore di Polizia Locale a fronte di 500 posti. Per rinforzare le fila del corpo di via della Consolazione sarà probabilmente bandito un nuovo concorso.

Anche i 23 tecnici idonei non bastano a coprire gli 80 posti disponibili, stessa situazione per il profilo di istruttore tecnico costruzioni, ambiente e territorio: prova superata da 120 candidati, il Comune ne ricercava 200. Coperti gli altri profili: per i 100 posti da Funzionario Amministrativo, sono 442 gli idonei; 283 coloro che hanno superato la prova per Assistenti Sociali a fronte di 140 posti disponibili. Per i 20 posti a bando da Funzionario Avvocato, 158 gli idonei. Per i Funzionari dei servizi educativi 146 idonei per 80 posti. In tutto 126 idonei per gli istruttori dei servizi informatici, 120 i posti.

Concorso al Comune di Roma: graduatorie online

Dopo la valutazione dei titoli di preferenza le graduatorie definitive sono uscite alla spicciolata: l’ultima, quella dei funzionari, la scorsa settimana. Così dopo lunga attesa vincitori ed idonei attendono di essere chiamati per la firma dei contratti.

L’attesa degli idonei al “concorsone”: intanto negli uffici manca personale

Sullo sfondo uffici comunali in sofferenza con i municipi a reclamare più risorse per far fronte alle richieste dell’utenza. Ad esempio a Montesacro mai rimpiazzati i pensionamenti di due anni, per tamponare la “situazione critica” mancano tecnici, circa 30 amministrativi e una dozzina di assistenti sociali. Almeno 45 i dipendenti reclamati dal Parioli-Salario. I neo assunti serviranno per smaltire code e velocizzare pratiche, per portare avanti i numerosi progetti che Roma vuole finanziare con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

Concorsone, l’ex assessore attacca: “Da Gualtieri troppo tempo perso”

“Il tempo che si era guadagnato grazie a prove concorsuali celeri ed innovative è stato inspiegabilmente perso” - attacca l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, rimproverando una fase di stallo troppo lunga al Campidoglio. “Il Sindaco Gualtieri e gli esponenti della sua maggioranza non perdono occasione di richiamare le ambizioni della Capitale in tema di PNRR. La verità è, però, che i proclami su un decantato futuro fatto di opportunità e rilancio diventano sterili narrazioni se non accompagnate a fatti concreti e ad operazioni imprescindibili come il rafforzamento qualitativo e quantitativo degli organici. Queste assunzioni sono fondamentali non solo per il PNRR ma anche e soprattutto per il normale ricambio generazionale dettato dal turn over e dall’esigenza di migliorare lo standard dei servizi anche nei municipi”.

Concorso al Comune di Roma: un mese poi le assunzioni

Replica pronta dagli scranni del Pd. "Spiace deludere il consigliere della lista civica Raggi, Antonio De Santis, ma non c'è nessun ritardo e nessuna inosservanza nelle assunzioni previste da Roma Capitale. Le graduatorie mancanti, infatti, sono state redatte a dicembre dalle competenti commissioni incaricate per la gestione delle procedure, l'ultima proprio lunedì scorso. Fra la chiusura delle prove e la stesura delle graduatorie - ha fatto presente la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio - passa il tempo necessario per stilare le liste in modo preciso e rispondente ai risultati ottenuti dai candidati. Si tratta di normali tempistiche legate ai concorsi, cosa che un ex assessore al personale dovrebbe ben sapere”. Per le assunzioni dei vincitori del concorso al Comune di Roma bisognerà attendere la prossima approvazione del bilancio triennale e del piano assunzionale, dopo le persone presenti in graduatoria “saranno tutte chiamate e prenderanno servizio".