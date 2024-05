Impiegati, giardinieri e informatici. Il Comune di Roma vuole assumere 330 nuovi dipendenti

Il Comune di Roma ha bisogno di personale ed è pronto ad assumere 330 nuovi dipendenti. È on line l'avviso per l'assunzione di 230 istruttori amministrativi, 50 istruttori tecnici, 20 istruttori informatici e 30 giardinieri. Nessun concorso in vista: Roma Capitale, che nel frattempo ha esaurito gran parte delle graduatorie dell’ultimo concorso bandito, cercherà le leve da inserire negli uffici capitolini tra gli idonei di altre pubbliche amministrazioni. Da qui l’avvio di un sondaggio esplorativo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

Le assunzioni al Comune di Roma

“Nel corso dell'anno, appena disponibili ulteriori risorse economiche, inseriremo anche altri agenti della polizia locale che si aggiungono agli 800 vincitori nonché altre educatrici ed insegnanti che si aggiungeranno alle 650 già assunte nell'ultimo anno” ha scritto l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci. Dal Campidoglio poi il nuovo monito a Palazzo Chigi. “Roma da sola non può fare di più! Ora serve un intervento concreto del governo nazionale e per dare alla Capitale la possibilità di assumere in vista del Giubileo altre 3.000 persone”.

Uffici, scuole e vigili: mancano 9mila dipendenti

D’altronde la carenza negli uffici dei municipi, dei dipartimenti, in asili e scuole dell’infanzia così come nei comandi dei vigili è cosa nota. Al Comune di Roma mancano circa 9mila dipendenti.

La famiglia più in sofferenza è quella della vigilanza. Nella Polizia Locale di Roma Capitale per arrivare alla dotazione organica teorica dovrebbero esserci quasi tremila agenti in più. Servirebbero 8450 vigili, sono 5558. Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia la carenza è di 1571 unità. Servono educatrici, insegnanti, ma anche assistenti sociali e coordinatori pedagogici. Non va meglio negli uffici di municipi e dipartimenti: servirebbero 2900 persone in più tra amministrativi, operatori e personale dedicato ai servizi di supporto. Mancano anche tecnici (647) ed informatici (170).