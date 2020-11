Ama cerca addetti alle officine: on line la quarta tranche del piano assunzioni

A breve on line la quarta tranche di assunzioni in Ama. Da domani, sul sito dell'azienda dei rifiuti, il bando di preselezione per 40 operai addetti alle officine dell'azienda. Rientra nel piano assunzioni approvato dalla Giunta Capitolina lo scorso luglio che a sua volta prevede l'innesto di circa 300 nuove risorse operative nella società che eroga i servizi di igiene urbana e cimiteriali per Roma Capitale. Tutte le informazioni per partecipare (requisiti, termini e modalità di svolgimento) sono disponibili sul portale web dell’azienda.

I profili richiesti

Nello specifico, per questa selezione le figure professionali ricercate sono: 17 meccanici, 13 elettrauti, 5 carrozzieri, 3 gommisti e 2 carpentieri. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente per via telematica con invio online attraverso il sito www.amaroma.it dalle ore 12 del 25 novembre alle ore 12 del 7 dicembre 2020. Non potranno in nessun caso essere prese in considerazione domande inviate attraverso canali diversi da quello web indicato.

Le altre procedure avviate

Questo quarto step del piano assunzioni si aggiunge alle altre 3 procedure avviate in questi giorni per la selezione di 125 operatori ecologici qualificati, 100 operai generici addetti allo spazzamento e 20 operatori cimiteriali. Anche in questo caso i relativi bandi con tutte le informazioni utili sono pubblicati e consultabili sul sito web dell’azienda.