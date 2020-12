Assoluzione Raggi, Federica Angeli fa ammenda: “Sono stata durissima, scuse doverose”

La sentenza di assoluzione in appello della Sindaca Raggi per il caso nomine, ha scatenato le reazioni di avversari politici e colleghi di partito. Ma anche tra i suoi collaboratori c’è chi, pubblicamente, ha deciso di uscire allo scoperto.

Un duro attacco

Federica Angeli, giornalista antimafia dalla fine di ottobre nello staff del Campidoglio come delegata alle Periferie ed alla Legalità, si è sentita in dovere di prendere posizione sulla vicenda. “Qualche anno fa, quando scoppiò il caso Marra, diedi della bugiarda alla sindaca Virginia Raggi - ha ricordato sul proprio profilo facebook la giornalista - La attaccai pubblicamente, riportando articoli di stampa e ricostruzioni che la indicavano come colpevole. Fui durissima con lei. Davvero molto dura”.

I recenti rapporti

Il tempo ha però finito per modificare i rapporti e, da quanto Angeli fa sapere, anche ha contribuito anche a rivedere i giudizi pubblicamente espressi sull’operato della prima cittadina. “ Due anni e mezzo fa e io Virginia Raggi (io e lei, non io e il Movimento 5Stelle) - ha rimarcato la delegata alle periferie - ci siamo avvicinate molto, ci siamo parlate, confrontate, scontrate e poi capite. Mi sono scusata con lei, due anni fa, per averle dato addosso rispetto a questo caso”.

Scuse pubbliche

La vicenda, sul piano personale già archiviata, secondo la giornalista antimafia meritava anche un epilogo pubblico.“Alla luce dell'esito del processo di oggi, che la assolve anche in secondo grado dalle accuse - ha spiegato la delegata alle Periferie ed alla Legalità del Campidoglio - mi sembra corretto oltre che doveroso scusarmi pubblicamente, qui, nel luogo in cui la attaccai (Fb). Sono convinta che la verità arriva sempre”.