Lucha y Siesta assolta: nessuna condanna per l’occupazione dell’ex sottostazione Cecafumo

“L’antiviolenza non si processa”. Molto più di un semplice slogan quello che, nella mattinata del 22 gennaio, è stato ripetuto a piazzale Clodio. Perché quelle parole, messe a chiare lettere in uno striscione, hanno trovato una plastica traduzione con una sentenza che, le attiviste e le utenti di Lucha y Siesta, da tempo attendevano.

La casa delle donne

“L’Aps Casa delle donne Lucha y Siesta è stata assolta nel processo penale per occupazione” è stato annunciato dal centro antiviolenza del Quadraro. Una sentenza che arriva alla quarta udienza di un processo partito lo scorso anno per l’occupazione dell’immobile, la sottostazione Cecafumo che, dopo molti anni di abbandono, era stato trasformato in un presidio contro la violenza di genere. Uno spazio aperto e ripetutamente difeso dalla comunità locale, dove hanno trovato conforto migliaia di donne.

L'assolte dall'accusa di occupazione

“Per troppo tempo questo assurdo processo ha occupato il nostro pensiero e preoccupato il vivere quotidiano di tutta la rete transfemminista che Lucha y Siesta è e rappresenta, e che oggi ringraziamo per esserci stata sempre” si legge nella nota con cui è stata ufficializzata l’assoluzione, dopo una mattinata trascorsa fuori piazzale Clodio in attesa della sentenza. Già nella seconda udienza Atac, proprietaria dell’immobile, aveva ritirato la sua costituzione a parte civile ed anche la richiesta di pagamento di un milione e trecentomila euro. Era quella la somma che l’azienda ai trasporti, nella stagione del concordato preventivo, per evitare il fallimento aveva pensato di ricavare dalla vendita dell’edificio. Il fallimento poi non c’è stato, Atac si è sfilata dal processo, ma il destino delle attiviste accusate di aver occupato l’edificio è rimasto fino ad oggi appeso ad un’aula di Tribunale.

Al di là della vicenda giudiziaria, va affrontato anche un altro aspetto: il futuro dell’esperienza maturata in via Lucio Sestio visto che, l’immobile, è stato messo a bando dalla regione. “La regione Lazio, proprietaria dell’immobile, dovrà mettere via l’atteggiamento carico di pregiudizi che ha finora dimostrato di avere con la revoca della Convenzione tra Regione e Casa delle donne Lucha y Siesta, l’unico strumento valido perché costruito insieme all’istituzione stessa” si legge sempre nel comunicato. Perché l’edificio è stato messo a bando dall’attuale amministrazione regionale. “Poco importa dei cambi di presidenti in Regione, Lucha y Siesta deve continuare a vivere in via Lucio Sestio 10, perché lì è la sua prima casa”.

I commenti dalla regione Lazio

“Oggi è certamente un giorno di festa: si chiude con una sentenza di assoluzione, finalmente, il processo contro la Casa delle donne Lucha y Siesta e contro la sua Presidente. È un giorno importante non solo per Lucha y Siesta, ma per l'intera rete antiviolenza, per il movimento femminista e transfemminista di questa città e del Paese intero – ha commentato la consigliera regionale del PD Marta Bonafoni – Da domani, ci aspetta però un nuovo impegno e una nuova sfida: mettere in sicurezza e costruire un futuro prossimo certo per questa realtà, perché la città di Roma non può certo fare a meno della Casa delle donne Lucha y Siesta, luogo prezioso e unico".

“L’assoluzione per le attiviste di Lucha Y Siesta è l’ennesima riprova della straordinaria importanza e del valore di questa esperienza. Lucha y Siesta è e rimane un bene comune al centro della città. Dicono bene le attiviste: l’antiviolenza non si processa. E, aggiungo – ha dichiarato Claudio Marotta, capogruppo di AVS nel consiglio regionale – non deve essere sfrattata come invece vorrebbe la destra in regione Lazio”.