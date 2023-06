Beni immobili, diffidato il Comune: "Dia una risposta sulla gestione nei tempi stabiliti"

L'approvazione del nuovo regolamento sulla gestione dei beni immobili di Roma Capitale continua a lasciare strascichi. Dal IX municipio, nello specifico Spinaceto, arriva una diffida diretta al dipartimento patrimonio, alla responsabile dei procedimenti e alle commissioni capitoline competenti.

L'associazione che diffida il Comune

Il motivo è dovuto ai tempi entro i quali, secondo chi firma la diffida, il Comune dovrebbe rispondere alle istanze da parte delle associazioni per chiedere la gestione degli spazi di proprietà pubblica. In questo caso, da chi già gestisce il Teatro della Dodicesima, luogo per anni al centro di una vertenza legale tra il Campidoglio e chi da tempo svolge attività culturali rivolte al quartiere e non solo. L'amministrazione aveva chiesto la riconsegna degli spazi e 450.000 euro di affitti arretrati. Nel 2021 l'associazione ha avuto ragione dal tribunale civile che ha dichiarato illegittima la richiesta di riacquisizione in autotutela dei locali.

L'istanza di concessione senza risposta da oltre 90 giorni

L'avvocato Giuseppe Libutti ha fatto presente al Campidoglio che i gestori del Teatro, cioè l'associazione di promozione sociale Spinaceto Cultura e Spettacolo Boomerang, ha inoltrato come da regolamento approvato il 16 dicembre 2022, istanza di concessione più di tre mesi fa. "Ad oggi risultano trascorsi infruttuosamente i tre mesi previsti dalla deliberazione in questione - si legge nella diffida - senza che vi sia stata pubblicazione dell’Istanza presentata dalla menzionata associazione". Per i legali dell'associazione, l'articolo 11 comma 3 del regolamento prevede che “le istanze di concessione sono valutate, per quanto riguarda i requisiti formali e la coerenza con la destinazione funzionale dell’immobile - dicono - dal Dipartimento competente per il patrimonio o dalla Struttura capitolina consegnataria, che pubblica, entro tre mesi dalla data di ricezione dell’istanza di parte, sull’Albo Pretorio e secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente Regolamento, un Avviso contenente gli elementi essenziali della concessione, con particolare riferimento al canone e alla durata”.

"Il Comune assicuri trasparenza"

"Chiediamo, quindi, che sia assicurata la trasparenza delle procedure di assegnazione nell'interesse della collettività e come previsto dalla stessa amministrazione - commenta la rete CAIO, comunità per le autonome iniziative organizzate - . La realtà però è quella di un'amministrazione immobile ed incapace, che per tutta risposta in questi giorni sta facendo effettuare controlli nei nostri spazi dalla Polizia di Roma Capitale che ci chiede di esibire gli stessi documenti da noi depositati al momento dell'istanza. Non sappiamo se si tratti di un nuova azione intimidatoria o di semplice inefficienza ma tutto è ciò è davvero inaccettabile e noi abbiamo deciso di non rimanere in silenzio".