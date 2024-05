"Duemila studenti con disabilità dimenticati": la federazione Fish contro la Regione

“La Regione dimentica bambini e ragazzi con disabilità”. A sostenerlo è la Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) onlus. Il riferimento è al servizio di Comunicazione aumentativa e alternativa, che dal prossimo anno scolastico sarà gestito dai Comuni, come stabilito dalla Regione con la determinazione dirigenziale del 6 giugno 2023. “Dopo sette anni di meritevole impegno – sostiene la Fish – la Regione cesserà improvvisamente con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 l’organizzazione e l’erogazione del servizio di assistenza alla Caa per gli alunni delle scuole di ogni grado, di tutti i comuni e di tutte le scuole del Lazio gettando nello sconforto oltre duemila ragazzi, famiglie e loro associazioni”.

Fish: “Nessuna possibilità di confronto”

La Federazione accusa, poi, la Regione di evitare “il confronto con le associazioni di persone con disabilità, ma anche con i Comuni e le scuole del Lazio che, ad oggi ignorano completamente il grave pericolo incombente, non avendo ricevuto nessuna comunicazione specifica. Nessuna comunicazione ufficiale alle scuole, alle famiglie, all’opinione pubblica vi è stata da parte degli Uffici della Regione o dall'Assessorato competente”. Il servizio di Caa è destinato agli studenti con disabilità sensoriali e alunni con difficoltà nella comprensione/produzione del linguaggio e, secondo la Fish, “la sua interruzione colpirebbe gravemente gli alunni certificati con alcune sindromi rare e non, con disabilità comunicativa nella produzione e comprensione del linguaggio. L’unico segnale prodotto dalla Regione si è avuto in pochissime righe con la determinazione del 6 giugno 2023”. Un documento in cui si specificava che fosse onere dei Comuni garantire l’assistenza per l’autonomia e alla comunicazione personale ai bambini dei nidi e della scuola dell'infanzia, e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. “È necessario pertanto – conclude la Federazione - che la Regione immediatamente si assuma una responsabilità e iniziativa politica istituzionale e interistituzionale per programmare accordi atti a definire un percorso capace di garantire, fin dalla riapertura delle scuole, l’avvio dei servizi di assistenza scolastica Caa e di confrontarsi preventivamente con le organizzazioni rappresentative”. Parole, queste, che ricalcano nella sostanza quelle dell’assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, che ha accusato la Regione di aver scaricato sui Comuni il servizio senza i dovuti chiarimenti sulle risorse, a partire da quelle economiche.

La risposta di Schiboni

Sulla questione, nei giorni scorsi, è intervenuto anche l’assessore regionale alla Scuola, Giuseppe Schiboni, che ha così risposto alle accuse del Comune di Roma: “Nella fase transitoria la Regione prevede per il prossimo anno scolastico 2024/2025 un contributo straordinario ai Comuni per garantire l’assistenza alla Caa alle bambine e i bambini dei nidi e della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, lasciando ai Comuni la valutazione sulle effettive necessità di intervenire sul servizio. Quanto riportato evidenzia come si sia artatamente preferito ignorare quello che chiaramente è stato comunicato negli atti e come il Comune di Roma, pur di giustificare la propria inerzia, preferisca addossare responsabilità ed omissioni alla Regione Lazio. Mi auguro che il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie sia lasciato una volta per tutte ai margini di una polemica puramente politica e priva di contenuti”.