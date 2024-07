Liste d'attesa infinite e mancato adeguamento delle tariffe: "L'assistenza domiciliare è a rischio"

Liste di attesa interminabili e, in alcuni casi, non pubbliche, difformità a livello territoriale nell’erogazione dei servizi e mancato adeguamento delle tariffe. Sono alcuni dei problemi legati al servizio di assistenza domiciliare evidenziati in una nota sottoscritta da tutte le consulte municipali per la disabilità e dalla consulta cittadina e indirizzata a Comune e Regione.

Il servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare, a favore di disabili (Saish), anziani (Saisa) e minori in carico ai servizi sociali (Sismif), viene erogato dal municipio di appartenenza. Può essere prestato in forma diretta (attraverso un ente del terzo settore) o indiretta, attraverso l'erogazione di un sostegno economico a copertura dei costi sostenuti per l’assunzione di un assistente personale scelto autonomamente dall'interessato o dai suoi familiari.

Le consulte lanciano l’allarme

Nella nota, inviata alle assessore capitolini Silvia Scozzese (Bilancio), Barbara Funari (Politiche sociali), all’assessore regionale Massimiliano Maselli (Inclusione sociale) e alle presidenti delle commissioni Politiche sociali del Comune, Nella Converti, e della Regione, Alessia Savo, le consulte evidenziano una serie di problemi che accomunano tutti i 15 municipi di Roma, legati al servizio di assistenza domiciliare. La prima emergenza citata è quella delle liste d’attesa “interminabili senza una chiara prospettiva dei tempi per ottenere il servizio e che non consentono una programmazione della propria vita e la garanzia di sostegni precoci – si legge nel documento -. Inutile rilevare che per le persone anziane spesso si trovano risposte solo con il decesso della persona stessa”. Le liste, inoltre, su molti territori non vengono rese pubbliche. Nella nota si denunciano, inoltre, “difformità di applicazione della deliberazione 355/12”, ovvero il documento che definisce i principi base a cui riferirsi per l’assistenza domiciliare a Roma, ponendo al centro il principio di libera scelta della persona con disabilità. Tali difformità riguardano, nel dettaglio: l’erogazione dei servizi di assistenza, i recuperi delle prestazioni non erogate per l’assistenza diretta, la definizione dei budget, l’applicazione delle deroghe e i tempi di rimborso per assistenza l’indiretta.

La questione del budget

Un capitolo a parte, poi, è riservato alla questione dell’adeguamento delle tariffe e dei massimali per entrambe le tipologie di servizio. Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare indiretta, in particolare, “dal 2012 l'Amministrazione capitolina non ha mai adeguato i budget delle persone che hanno scelto l’assistenza indiretta – si legge nella nota - si fa presente che i minimi retributivi il 1° gennaio 2013 ammontavano a 6,49 euro l'ora mentre oggi il valore è arrivato a 7,83 euro. Da ciò si evidenzia un incremento della spesa del 17% circa con conseguente riduzione delle ore di assistenza e relativa riduzione delle ore di lavoro degli assistenti”. Sull’assistenza diretta, invece, le commissioni sottolineano che “adeguamento delle tariffe non può essere previsto a parità di massimali di budget”. Questo, infatti, comporterebbe il rischio della riduzione di ore agli aventi diritto o quello di forme di assistenza domiciliare di gruppo. Che, per le consulte “sono tollerabili esclusivamente se richiesti dai diretti interessati o dalle loro famiglie”.

La richiesta di un tavolo di confronto

Alla luce di tutti questi elementi, la richiesta delle consulte è istituire un tavolo di confronto “con Comune, Regione ed enti gestori – spiega la presidente della consulta municipale per la disabilità del municipio VIII, Mariella Tarquini – così da discutere tutti insieme i problemi emersi riguardo al servizio di assistenza domiciliare. Ribadiamo, inoltre, il nostro favore all’iniziativa di protesta delle cooperative sociali ma richiediamo il contemporaneo adeguamento delle tariffe e dei massimali per entrambe le tipologie di servizio e il conseguente e contestuale adeguamento dei massimali riconosciuti”.