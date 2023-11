Assessori e presidenti di commissione, un rapporto di amore e odio che fa il male (o il bene) di Roma

Amore e odio. Qualche dispetto. Malcelata disistima. Formale collaborazione e indifferenza. I rapporti tra i presidenti delle commissioni da una parte e gli assessori capitolini dall’altra, toccano un po’ tutte le le sfumature dei rapporti che possono intercorrere tra chi fa parte di uno stesso gruppo di lavoro. Parliamo di chi governa Roma dall’autunno 2021 e lo fa su due livelli differenti, ma su temi identici.

In Campidoglio, in questi primi due anni di mandato Gualtieri, le uscite pubbliche dei singoli soggetti e le numerose commissioni fruibili in streaming hanno fornito un quadro abbastanza evidente di quali siano i legami più produttivi e quelli meno, quelli più sereni e quelli che viaggiano sempre sul filo del rasoio a causa di differenze di vedute o appartenenza a correnti politiche contrapposte. Abbiamo preso in analisi quelli più significativi, tra esempi molto negativi e altri, invece, che fanno meglio sperare.

Pratelli/Catarci vs Fermariello/Corbucci

Partiamo dai binomi più turbolenti. Il primo, anche molto attuale, è quello composto da Carla Fermariello e Claudia Pratelli. In questo caso andrebbero inseriti anche Andrea Catarci e Riccardo Corbucci. Le prime due si occupano di scuola, una come presidente di commissione, l’altra in qualità di assessora nominata dal Sindaco. Catarci è delegato al personale, ma quando si parla di educatrici e maestre, il suo nome viene quotidianamente tirato in ballo (anche suo malgrado). E poi c'è Corbucci, presidente della commissione statuto e innovazione tecnologica. Dalla scorsa estate in poi, il divario di approccio tra Fermariello e Pratelli è diventato via via più evidente e la consigliera Pd non ha certo fatto da scudo alle critiche dell’utenza (personale e genitori) nei confronti dell’ex Cgil con un recente passato da amministratrice in III municipio. Gli sfoghi contro la gestione capitolina dell’organizzazione dei servizi educativi sono stati convogliati in diverse commissioni convocate da Fermariello, in alcuni casi in sintonia non solo con un fedelissimo del deputato Claudio Mancini e (quindi) del Sindaco, cioè Riccardo Corbucci. Ma anche con esponenti del centrodestra e dei 5 Stelle, vedi Federico Rocca, Rachele Mussolini e Antonio De Santis. In mezzo, a fare da “cordone” di protezione sia di Pratelli sia di Catarci, ci sono i consiglieri di SCE e quelli di Roma Futura, quattro in totale. I bisticci hanno aperto una pericolosa crepa nella maggioranza e rischiano di far rivoltare gli extra-Pd contro il primo cittadino, dopo due anni di relativa tranquillità.

Zevi e Trombetti, amore e odio

Di gran lunga meno sguaiata, ma comunque evidente, è la differente filosofia che guida i passi da una parte di Tobia Zevi, dall’altra di Yuri Trombetti. Rispettivamente assessore e presidente di commissione sui temi delle politiche abitative e patrimonio, i due esponenti del Pd non solo hanno hanno approcci lessicali e politici diversi, ma anche una diversa collocazione nel partito. Zevi è un ex renziano che si è schierato dalla parte di Stefano Bonaccini al congresso nazionale, seguendo la linea del “deus ex machina” Mancini. Trombetti, che alle spalle ha una lunga militanza politica fatta di esperienze in formazioni partitiche varie (anche a destra), è un (ex) zingarettiano, forse oggi anche ex membro della cerchia di Massimiliano Valeriani, vicino all’assessore alla mobilità Eugenio Patané. Al congresso Pd ha tifato per Elly Schlein e sembra sempre più vicino ad AreaDem di Franceschini, rappresentata nel Lazio e a Roma da Daniele Leodori, Michela Di Biase ed Emanuela Droghei. Quando si parla di alloggi popolari, Trombetti difficilmente calma la voglia di essere in prima fila e preme sul gas non nascondendo impazienza, soprattutto quando dall’assessorato vorrebbero impedirgli di mordere il freno. In più di un’occasione ha anticipato Zevi su temi cruciali, come l’acquisto di palazzi occupati (dal Maam a Spin Time), oppure ha bacchettato le scelte dell’amministrazione. Quando il Comune diede il via libera all’acquisto di 120 case Inps, Trombetti in commissione a marzo 2023 fece notare che una decina erano occupati e altri quattro chiusi senza che se ne conoscesse la condizione reale. C’è di più.

A Monterotondo Scalo diverse famiglie rischiano lo sfratto perché le case in cui vivevano da inquilini Erp del Comune di Roma sono state messe all’asta. I sindacati di base e gli inquilini chiedono che Zevi firmi una delibera per l’acquisto, l’assessore non è affatto d’accordo e lo ha già ribadito più volte. Trombetti sostiene che i fondi ci siano e vada fatto subito, per poi cedere a Monterotondo la gestione. Per riuscirci sta lavorando addirittura con il presidente del consiglio regionale, Antonio Aurigemma, ad un emendamento di legge regionale. Una cosa va detta: sull'approvazione del Piano Casa, arrivata a luglio in aula, hanno lavorato fianco al fianco per un unico obiettivo, seppur con qualche momento di frizione. Prendendosi anche parecchio fango da chi li ha accusati di "brigare" di nascosto con i movimenti per la casa che gestiscono le occupazioni abusive a Roma. Si sono difesi, non si sono disuniti e sono andati avanti.

Lucarelli vs Alemanni

Difficile pensare a due che vanno meno d'accordo. Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive (oltre a sicurezza e pari opportunità) e Andrea Alemanni, presidente della commissione commercio, si sono scontrati anche pubblicamente, in una recente commissione sullo spinosissimo tema delle autorizzazioni Osp. Ancor prima le divergenze si erano palesate sulla ricollocazione del mercato dei fiori. Se c'è una cosa su cui si può mettere la mano sul fuoco è che il consigliere Pd non sia soddisfatto del lavoro svolto finora dall'ex imprenditrice. Quando, in estate, la giunta si mise a lavorare sul nuovo regolamento per dehors e tavolini, Alemanni si lamentò per il mancato coinvolgimento della commissione da lui presieduta. Alla fine il regolamento non è mai arrivato al termine del suo iter ufficiale, perché il Governo Meloni ha deciso di concedere l'ennesima proroga e Roma dovrà adeguarsi. I due, però, si sono scontrati sulle modalità di controllo degli abusivi, circa un mese fa, con Alemanni che ha apertamente criticato l'assessora, la quale ha scelto di non rispondere. Sul mercato dei fiori, crollato parzialmente nel 2022, Alemanni spingeva per un trasferimento nel Centro Agroalimentare Romano, opzione invece depennata dall'assessorato. Anche qui, malumori e dissenso mai nascosti da parte del presidente di commissione.

Funari e Converti, gli opposti in pace

Nonostante abbiano un approccio politico diametralmente opposto, oltre che una storia alle spalle diversa, l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari e la presidente della commissione competente, Nella Converti, non si sono mai scontrate in maniera aperta e pubblica. Da una parte un frutto di Sant'Egidio, dall'altra una giovane pasionaria nata nella periferia Est della Capitale. Potenzialmente un quotidiano scontro pubblico, invece il lavoro della commissione viene portato avanti senza troppi sgambetti nei confronti dell'assessorato. Di sicuro sulla questione del superamento dei campi rom la maggioranza capitolina e Converti in primis si sarebbero aspettati più celerità e concretezza, ma durante la fase di studio e lavoro la commissione ha dato una mano, dedicando diverse sedute all'ascolto degli enti del terzo settore coinvolti. Quando poi si è trattato di tirare la giacchetta alla giunta regionale sul tema del finanziamento dell'assistenza ai disabili, Converti ha chiesto la rimodulazione del cosiddetto "budget di salute", responsabilità tanto della Pisana quanto del Comune, facendo il gioco della sua assessora. Forse con più veemenza, ma senza sgarbi istituzionali.

Da Palmieri a Zannola, come vanno gli altri

Per il resto, non crediamo siano da segnalare situazioni particolarmente spinose. Ci sono casi, come quello di Giovanni Zannola presidente della commissione mobilità, nei quali anche in momenti molto critici e turbolenti, il consigliere ha resistito a "scaricare" le responsabilità sull'assessorato, nello specifico Eugenio Patanè. Pensiamo, per dirne una, alle mobilitazioni contro la Ztl Fascia Verde: a maggio scorso, durante un'assemblea di cittadini in XIV municipio, molti cittadini arrabbiati hanno urlato in faccia all'esponente Pd della maggioranza, che mai ha vacillato rispetto alla necessità di limitare le emissioni inquinanti in città tramite scelte anche impopolari. E poi c'è Giammarco Palmieri, presidente della commissione ambiente. A febbraio 2022 ha applaudito il piano per l'impiantistica varato dall'assessorato di Sabrina Alfonsi di concerto col Sindaco e commissario straordinario Roberto Gualtieri, poi si è espresso positivamente sul termovalorizzatore, anche in recentissime occasioni. Infine, Nando Bonessio, Mariano Angelucci e Alessandro Onorato. I primi due si dividono tra sport, eventi e turismo, il terzo è l'assessore che racchiude tutte queste deleghe oltre alla moda. Bonessio, dei Verdi, non ha fatto mai registrare alzate di testa o contrapposizioni particolari. Zero anche da parte di Angelucci: d'altronde i numeri sui flussi turistici e sulle grandi manifestazioni di Roma lasciano poco spazio alla polemica.

Insomma, non sempre fila tutto liscio tra i due livelli politici di questa maggioranza. E non è una novità. C'è chi ingoia i bocconi amari per responsabilità politica e istituzionale, chi invece ha qualche aspirazione che fatica a nascondere e ama comparire più (ma non sempre meglio) dell'assessore di riferimento. Vedremo, tra qualche mese, se il possibile rimpasto di giunta darà soddisfazione a qualcuno degli eletti.