Dipendenti in assemblea. Si fermano nidi, materne e uffici comunali

Dalla discussione sulle progressioni verticali che permetteranno a circa duemila dipendenti del Comune di Roma di fare “carriera” e avanzare di livello, alle richieste di nuove assunzioni per dare manforte agli uffici sempre più in affanno.

Assemblea sindacale mercoledì 6 dicembre

C’è poi la grande questione legata alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi educativi e scolastici con i nidi di Roma che in questi primi mesi dell’anno scolastico si sono ritrovati nel caos. Saranno questi, insieme alle problematiche dei servizi anagrafici e dello stato civile e la crisi dell’IPA, gli argomenti centrali dell’assemblea del personale capitolino convocata per mercoledì 6 dicembre.

Tre ore, dalle 8 alle 11, durante le quali il personale di ruolo e precario del Comune si ritroverà nella sala della Protomoteca per fare il punto della situazione e convergere su alcune proposte da fare al Campidoglio per migliorare la macchina amministrativa di Roma Capitale.

Possibili disagi in nidi, materne e uffici

Così domani mercoledì 6 dicembre per buona parte della mattinata potrebbero verificarsi disservizi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia capitoline, così come negli uffici di municipi e dipartimenti. Vista la convocazione dell’assemblea sindacale, indetta da Usi, Sgb, Asbel-Cnl e Rsu indipendenti, “potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento dei servizi” fa sapere Roma Capitale sul proprio sito istituzionale. Disagi limitati all’arco di tempo dedicato all’incontro sindacale in Protomoteca, nelle ore successive il servizi dovrebbero tornare regolari.