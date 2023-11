I Cinquestelle del Lazio si riorganizzano e mettono al centro i territori. Ad aprile il congresso romano

Sono stati circa in 800 a riempire il Teatro Italia a Roma, per assistere all'assemblea regionale del M5S. Un'occasione, per il Movimento, di rilanciare la militanza sui territori e annunciare alcune novità, soprattutto per quanto riguarda le nomine. Sul palco il presidente Giuseppe Conte, la senatrice e responsabile dei territori Paola Taverna, i consiglieri capitolini e regionali: "Il Movimento non è morto, anzi. Siamo l'unico partito con una presenza territoriale così ampia" ha rivendicato la parlamentare.

L'assemblea regionale del M5S

Farsi vedere ancora vivi, attivi, coesi. E' un po' questo l'obiettivo attuale del M5S, che con l'assemblea regionale del Lazio ha rimesso al centro la sua vocazione territoriale, quella che 15 anni fa si declinava nei "meet-up" nei quali molti eletti di oggi hanno mosso i primi passi nel campo della democrazia diretta. A Roma, come spiega la coordinatrice romana Linda Meleo (eletta a febbraio) sono stati istituiti tutti i 15 gruppi, uno in ogni municipio, ai quali prendono parte 1.322 persone in totale.

Nuovi volti: Colizza sostituisce Corrado. Addio Porrello

A coordinare il M5S regionale da qualche giorno è Carlo Colizza, consigliere comunale a Marino, avvocato. Già da mesi faceva le veci dell'ex consigliera regionale Valentina Corrado, dimessasi a giugno. Adesso è formalmente lui a tenere le redini nel Lazio. Devid Porrello, dopo la fine della legislatura alla Pisana, ha ripreso la sua attività di ingegnere civile in Italia e all'estero e così ha passato il timone del coordinamento provinciale di Roma a Daniela Lucernoni, consigliera comunale a Civitavecchia. Carlo Colizza ha lasciato il posto a Roma Sud e così è stato nominato un ex consigliere di Anzio, Alessio Guain. A Latina va Maria Ciolfi, consigliera comunale, che sostituisce la Corrado.

Come sono organizzati i gruppi territoriali

Tra le novità organizzative, va sottolineato che il M5S ha deciso che oltre al vice coordinatore di ogni gruppo territoriale, a supportare il "capo" ci saranno tre figure distinte: un referente progetti, uno giovani e uno per la formazione. A Roma sono già tutti attivati, pronti a discutere sui principali temi della città: "Nei prossimi mesi porteranno mozioni - spiega la capitolina Linda Meleo a RomaToday - che faranno parte della proposta politica da discutere al congresso di Roma, che presumibilmente vorrei provare a fare ad aprile".

Taverna: "Non siamo morti. Abbiamo ripreso contatto con la gente"

"In questi anni abbiamo sentito il refrain: 'il movimento è sparito', 'il movimento è morto', 'il movimento ha perso i suoi attivisti' - ha detto Paola Taverna nel suo intervento, in apertura di assemblea al Teatro Italia -. Ma io credo invece che oggi siamo l'unico movimento politico che può vantare una realtà territoriale così grande, organizzata e con la voglia di mettersi in gioco. Abbiamo sempre avuto l'ambizione di essere fortemente presenti sui territori ed oggi, con la nuova organizzazione, Roma e il Lazio esprimono il più alto numero di gruppi territoriali che si sono costituiti in tutta Italia, che oggi sono più di 220 che muovono circa 12mila persone. Avevamo la percezione di non essere più a contatto con la cittadinanza, ma già dalla raccolta firme per il salario minimo, abbiamo raccolto una quantità enorme di firme. Siamo chiamati ad essere promotori dei nuovi programmi politici a partire dalle Europee".

Meleo: "Ora andiamo verso il congresso romano"

"E' stata una giornata molto emozionante. Ci siamo rivisti di nuovo - ha scritto su Facebook Linda Meleo, coordinatrice romana del M5S - con quell’entusiasmo e quella voglia di fare di sempre. Il teatro pieno, tanti volti, idee e progetti. Lo avevamo detto: il Movimento riparte con la nuova organizzazione dai territori e dalle persone. È stata una maratona che oggi ci porta ad avere persone, idee e progetti rinnovati. Come coordinatrice di Roma per me questa è una grande soddisfazione che ho visto crescere in questi ultimi mesi. Ci aspettano tante nuove sfide e tasselli da costruire tutti assieme".

Conte apre ad alleanza col Pd

Infine, a chiusura della giornata, il presidente Giuseppe Conte ha dedicato alcune parole alle possibili alleanze: "Noi siamo una forza autonoma. Una forza che sta facendo un suo percorso - sottolinea - . Lo ha sempre fatto in autonomia e proseguiremo anche a tracciare una linea molto innovativa per la politica dell'intero Paese. Saremo sempre avanti, in trincea, a raccogliere le sfide. Però è chiaro che il dialogo con il Pd è un dialogo che immaginiamo possa intensificarsi sempre di più".